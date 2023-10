LigaPro: Escobar 'respira' tras lograr soñado triunfo con Aucas

A la octava fue la vencida para Aucas, que sumó su primera victoria en la segunda etapa de la LigaPro al imponerse por 1-0 en su visita a Guayaquil City.

El triunfo le da ‘aire’ al Papá y al técnico Santiago Escobar, quien había sido el blanco de críticas por el mal momento del campeón defensor.

“Necesitábamos ganar, ya que la situación no era cómoda, no era fácil. Este partido nos deja una satisfacción muy grande. Quiero felicitar públicamente a este grupo, no habíamos podido encontrar la victoria, pero creo que, finalmente, se obtuvo el fruto del trabajo de todo un proceso”, analizó Sachi.

El estratega colombiano resaltó que sus dirigidos “están comprometidos” con su idea de juego y que “el club está pasando por un proceso de reestructuración y este tipo de resultados nos llenan de confianza”.

El defensa Luis Romero destacó el trabajo realizado por Escobar y su cuerpo técnico, y dijo que este triunfo los impulsa en busca de su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores.

