LigaPro divide el protocolo para la competencia en tres fases

El camino para volver a la competencia está marcado. El protocolo presentado por la LigaPro al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional muestra los cambios que tendrá el fútbol ecuatoriano.

LigaPro insiste en que se pueda jugar desde el 17 de julio, pero el COE Nacional tiene la última palabra. De todas maneras, el documento presentado se basa en tres momentos: precompetición, competición y postcompetición.

La precompetición engloba una capacitación para los clubes, las personas que estarán encargadas de levantar la transmisión y quienes estén involucrados, como pasabolas, periodistas, etc. Por ejemplo, para cada encuentro se limitará a 224 personas en cada estadio. Los reportes médicos constantes, la señalización en los estadios, ubicación de dispensadores de gel hidroalcohólico y las medidas de desplazamiento y hospedaje se suman a esta fase.

La fase de competición comprende el día del partido. Los jugadores, cuerpo técnico, asistentes y árbitros están obligados a someterse a pruebas rápidas de COVID-19. Pueden someterse a ella el día anterior si están concentrados en un solo sitio. De lo contrario, será el mismo día del juego. Todos los encargados de levantar la transmisión, así como los representantes de los demás medios también se someterán a pruebas dentro del estadio.

Los estadios estarán desinfectados y la inspección será 4 horas antes del juego. Allí se controlará que todo esté en orden como el cierre de localidades que no estarán habilitadas. La Policía Nacional entrará solo a verificar que no se encuentre personal no autorizado.

Para el partido no se permitirán las mangas de seguridad para que salten los equipos, los pasabolas serán máximo 6 y todos mayores de edad,los jugadores mantendrán el distanciamientos mientras se entona en himno de LigaPro, habrá minuto de hidratación, etc.

La fase postcompetición es básicamente regresar a los entrenamientos bajo los lineamientos establecidos y cuyas primeras etapas ya se cumplen en la actualidad.