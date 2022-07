LigaPro ya hizo oficial sus horarios para las dos primer jornadas del campeonato ecuatoriano de fútbol. Si bien se esperaba que la segunda etapa iniciara este fin de semana, por los acontecimientos socio políticos, se vieron obligados en aplazar este fecha.

Por lo que el próximo viernes 8 de julio, se empezará a rodar el balón en la LigaPro. El duelo que inaugurará la etapa es el Universidad Católica frente a Mushuc Runa en el Atahualpa (19h00).

El sábado 9, Aucas vs. Orense (15h00), 9 de Octubre vs. T. Universitario (17h30) y Gualaceo vs. Liga de Quito (20h00). Mientras que el domingo 10, Independiente vs. Cumbayá (14h00); Macará vs. Emelec (16h30) y Barcelona vs. Delfín (19h00).

Se cierra la primera fecha el lunes 11 con el D. Cuenca vs. Guayaquil City (19h00).

En la fecha 2, hay varios duelos atractivos, como el partido entre Emelec vs. Independiente (domingo 27 de julio a las 19h00), Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca (sábado 16 de julio a las 17h30) y el Técnico Universitario vs. Barcelona en el Bellavista (sábado 16 de julio a las 20h00).