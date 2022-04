Liga de Quito vs Barcelona, un duelo clave por la primera etapa

Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona vivirán uno de los partidos más atractivos de las últimas semanas en LigaPro.

Gran parte de la primera etapa está en juego porque se enfrentan el primero contra el segundo de la tabla. El plantel torero llega a este compromiso con 19 unidades, mientras que los albos tienen 13.

Si los canarios ganan darán un golpe definitivo, sacando nueve de ventaja. Una diferencia casi imposible de remontar. Pero si los capitalinos se imponen, quedarán apenas a tres unidades de la punta y permitirán que otros equipos como Emelec, Independiente del Valle y Universidad Católica vuelvan de lleno a la pelea.

Fieles a sus estilos, los dos entrenadores harán apuestas ofensivas. Y se refugiarán en los jugadores que mejor han respondido en las siete primeras jornadas.

Por parte de los locales estará el atacante Tomás Molina. Es el máximo artillero del equipo en lo que va de la campaña. Eso, a pesar de que no ha jugado con regularidad. Apenas en las últimas jornadas empezó a saltar como titular. Hasta ahora ha marcado cuatro de los 11 goles del equipo en LigaPro. Es decir, el 36,67 % de la producción ofensiva total.

Molina reconoció que tiene una motivación especial para este partido, pues confesó que desde su llegada le explicaron todo lo que genera el encuentro ante Barcelona.

“Sabemos lo importante que es este partido para el hincha de Liga (de Quito). Se lo viene pensando desde hace varias semanas. Desde que llegué me dijeron y me hicieron sentir que el juego contra Barcelona es el que no se puede perder”, manifestó.

Por su parte, en el conjunto guayaquileño destaca Gabriel Cortez. El volante tampoco ha sumado la totalidad de los minutos posibles, pero sus registros lo ponen como el más efectivo. Es el goleador del campeonato, con 7 tantos. Su aporte significa el 58,3 % de la producción del equipo amarillo en el torneo local.

Liga de Quito y Barcelona llegan a este compromiso en distintos momentos mentales y físicos. Los albos están motivados porque ganaron los dos últimos cotejos: uno de LigaPro y otro de Copa Sudamericana. Además, no recibieron goles desde que asumió el entrenador Édison Méndez. Los toreros, por su parte, perdieron su más reciente duelo por Copa Sudamericana ante Lanús.

En lo físico, los azucenas tuvieron más tiempo de recuperación. Su partido por el torneo internacional fue el martes, en tanto que los canarios jugaron en Argentina recién el jueves y arribaron a Quito la noche del viernes.

Además, Barcelona no contará con todos sus efectivos. Cinco jugadores fueron descartados por lesión: Byron Castillo, Leonai Souza y Emmanuel Martínez están en pleno proceso de recuperación de lesiones sufridas días atrás. Y Damián Díaz y Adonis Preciado se lastimaron en el cotejo contra Lanús y recién ayer debían someterse a los chequeos médicos definitivos para determinar la gravedad de sus problemas.

A pesar de eso, el entrenador amarillo, Jorge Célico, advirtió que considera que este juego es la oportunidad para levantarse del resbalón internacional y ampliar la ventaja en la tabla en el torneo nacional.