El lateral derecho, Byron Castillo, repasó los momentos dramáticos que vivió después del golpe sufrido en la cabeza, el pasado 10 de abril, en el partido entre Barcelona y Orense en el estadio Monumental, por la LigaPro.

Premier League: Nueva titularidad de Moisés Caicedo y otro triunfo del Brighton Leer más

En su cuenta de Instagram, Castillo inició un chat en vivo con Beder Caicedo, jugador de Independiente del Valle. Allí conversaron de diferentes temas, entre ellos, el problema médico del seleccionado nacional.

"No recuerdo nada del golpe. Nada de lo que pasó en la cancha. Cuando me indicaron las imágenes me sorprendía. ¿Quién es ese loco que está caminando ahí? No recordaba nada de eso", inició.

Después, Castillo confesó que pasó por un gran susto. "Cuando estaba en la clínica yo hablaba, pero nadie me escuchaba. Ahí dije me fui, me morí. En serio, creí que ya no estaba", contó el jugador torero.

Caicedo soltó una carcajada. Castillo se sumó a las risas, pero reiteró que en ese instante la pasó muy mal. "En serio, yo estaba asustado. Nadie me escuchaba. Nadie me respondía. Ahí me puse a llorar más y me repetía que no hice nada malo como para que me pase algo así", continuó.

Segundos después, el lateral rayado le recomendó que cuando vuelva a las canchas trate de no cabecear mucho, pero Castillo le respondió que entrará con todo porque es la única manera de superar el miedo. "Yo voy a ir fuerte, voy a saltar de nuevo, no puedo estar sin saltar", insistió.

Cerca del final, Beder le preguntó sobre la charla que tuvo Castillo con Lionel Messi en el partido eliminatorio entre Ecuador y Argentina. Ahí el jugador torero le devolvió una broma. "Conversábamos de varias cosas, con Messi nos llevamos desde hace rato. Hablamos de ir a comer encebollado".

Caicedo soltó otra carcajada y después le pidió que le indique la camiseta del astro argentino, no sin antes comprobar que también conserva la suya de Independiente del Valle.

Byron Castillo indica la camiseta de Lionel Messi a Beder Caicedo en la charla que tuvieron vía Instagram. Captura de pantalla