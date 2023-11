Liga de Quito: ¿Seguirá Paolo Guerrero para la próxima temporada?

Liga de Quito, a las puertas de la final del campeonato nacional, ya está pensando de cara a la próxima temporada, en donde una de esas tareas urgentes es renovar a Paolo Guerrero, el jugador de la selección peruana, quien ya se manifestó estar "contento" en el cuadro albo, tras ganar la Copa Sudamericana 2023.

El jugador estuvo ya en clubes como Bayern de Múnich (Alemania), Hamburgo (Alemania), Corinthians (Brasil), Flamengo (Brasil), Internacional (Brasil), Avaí (Brasil), mientras que su último club antes de venir a Liga fue Racing Club (Argentina).

La dirigencia de liga quiere mantener una plantilla competitiva para la temporada 2024, con el objetivo de pelear tanto campeonato local, como la Copa Libertadores, y así seguir cosechando triunfos internacionales.

En una entrevista con Gol TV, Esteban Paz, uno de los principales dirigentes del club se pronunció ya sobre la posible renovación: "Hay que sentarnos con Paolo y pensar en una renovación. De lado y lado hay interés, eso es lo importante para llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes" señaló el presidente.

Posteriormente Paz también felicitó a sus jugadores por haber clasificado a la final del campeonato, donde Polo anotó el gol de la victoria.

Por su parte, el delantero, en una entrevista con otro medio confirmó que todavía no se han sentado a conversar, pero que las intensiones están. "No hemos hablado aún con Esteban (Paz), ni con el Dr. Isaac (Álvarez) de contratos, nada. Todavía no me han hecho llegar una propuesta, todavía no me han dicho para quedarme, para ser sinceros", precisó por lo que deja un poco en duda su continuidad y si la dirigencia de Liga lo tiene en sus planes para la próxima temporada.

