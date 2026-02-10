Liga Nacional de Ecuavóley: asunto pendiente para equipos quiteños

Granaderos y Capitalinos, con experiencia de anterior torneo, buscan reivindicar a Pichincha en la Liga Nacional de Ecuavóley

Stinky (c) es el líder de los Granaderos, que busca ser protagonista en la segunda edición de la Liga Nacional de Ecuavóley.

La segunda edición de la Liga Nacional de Ecuavóley (LNE) arranca este miércoles 11 de febrero en Guayaquil, ciudad en la que también cerró, el 2025, su primera edición con el triunfo de Astilleros sobre Tsáchilas en la gran final.

El protagonismo en las fases finales fue de los equipos de Guayaquil, Santo Domingo, Manta y Machala. A pesar de que Quito contó con dos representantes, ninguno pudo avanzar de la fase de grupos.

Por eso, en este año, las escuadras de Pichincha se reestructuraron y buscan demostrar un mejor nivel. Por un lado, Granaderos se reforzó para respaldar a su colocador, Stinky (Daniel Pendolema). Y en el nuevo equipo, llamado Capitalinos, que reemplaza a Señor Montúfar, solo ‘sobrevivió’ el también ponedor, Colombia (Andrés Montoya).

Ambos charlaron con EXPRESO en la previa del torneo, evaluando los retos de esta nueva edición. Granaderos no quedó a gusto con su primera participación y decidió mover fichas para rodear mejor al colocador Stinky, que seguirá siendo el titular y de quien también se espera un rendimiento superior.

“Llegamos a la conclusión de que nos faltaba un poco de comprensión. Si bien nos conocíamos, no habíamos jugado juntos y a veces en la cancha algún pedido de la jugada podía generar molestia. Aunque sí entrenamos meses antes, llegó la Liga Nacional y ahí ‘nos dimos contra la pared’ porque nos faltaba acoplarnos”, evaluó sobre la temporada anterior.

Al equipo, además, le tocó vivir una complicada situación de orden disciplinario con su servidor, Arley Recalde, quien incumplió las normas de la LNE ausentándose en una jornada por asistir a otro partido.

Stinky (segundo a la derecha) aporta con experiencia a Granaderos. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

La organización fue tajante con sus reglas y lo expulsó del torneo sin opción de retorno. Con esas circunstancias se encontró el entrenador Petizo, además de la salida del Mono Gil que fue su volador. Por eso debió reforzar este año con Morita, Guagua Romario y otro colocador, Maliche. El quinto integrante también viene del año pasado, Guagua Pan, el más joven.

Experimentado líder

Colombia es la principal carta de os Capitalinos que apuntan a dar pelea en el torneo y llegar hasta las instancias finales. Matthew Herrera / EXPRESO

En el caso de Colombia, la competencia se pondrá muy intensa desde la interna de su equipo, pues los Capitalinos también convocaron a sus filas a Domínguez, joven colocador que, para muchos, es el mejor de Quito en la actualidad.

Para el entrenador Luis Espinoza, será Colombia quien arranque como titular. El jugador, a sus 32 años, entiende su responsabilidad y valora el aprendizaje que le dejó la primera edición de la LNE.

“Siento que nos faltó mejores estrategias, jugadas y comprensión con el equipo e incluso el DT. Este año son todos otros y vendría a ser yo el nuevo. Gracias a Dios, de mi parte he logrado mantener el nivel de juego y puedo decir que sigo siendo competitivo”, dijo.

El joven quiteño, de ascendencia colombiana, recuerda con ilusión su mejor momento en 2022, cuando conformó el ‘trío de la capital’ junto a Bati y El Gato Canoso, logrando emocionar a Quito en la Copa Canela, que hasta ese momento era la vitrina del ecuavóley.

Colombia (i) es llamado a liderar a Capitalinos en la LNE. Matthew Herrera / EXPRESO

Ahora, con Capitalinos busca encender nuevamente los coliseos y para ello cuenta con Alex Domínguez, Chino de La Lucha, Chicho Jr. y el legendario volador Darwin ‘Mono’ Gil. Sin duda, una plantilla que genera gran expectativa.

Los equipos de la capital conforman el grupo del norte con Norteños y Tsáchilas, que cuentan con los fuertes ‘ponedores’ Huasca y Rubén La Bestia, respectivamente.

Los otros grupos corresponden a la zona centro, sur y oeste. Todos chocarán entre sí en la segunda ronda, con lo cual entre los nombres a vencer ya podrían aparecer Brinca Brinca, Robert Ordóñez, Fusil Tenorio, Marcial, entre otros destacados a nivel nacional.

