Liga MX: Rojas descartó volver a Ecuador y seguirá en Monterrey

El jugador Joao Joshimar Rojas está en el país pasando vacaciones, luego de la culminación de la Liga MX para el Monterrey.

Este viernes 15 de diciembre fue entrevistado por la prensa deportiva, refiriéndose a su momento en el fútbol mexicano y la posibilidad de volver a vestir los colores de Emelec.

"Ahora creo que eso es muy lejano, no sé qué pueda pasar en el futuro pero está muy lejano", respondió de manera determinante el futbolista ecuatoriano sobre su retorno al Bombillo.

Además, Rojas mencionó que quiere tener más minutos y regularidad pero no lo tiene con Monterrey. "No estoy cómodo para nada porque me gusta ser siempre protagonista pero bueno, se han dado las cosas así y esperemos que este año las cosas puedan ser diferentes", expresó.

Finalmente Joao explicó que no quiere pensar en las probables ofertas de otros clubes y solo pretende estar en su casa con su familia.

