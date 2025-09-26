Esta es la cantidad de dinero que podría ganar Liga de Quito en Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano podría acumular una gran cantidad de dinero en el caso de seguir avanzando en la Copa

El gol de Jeison Medina de Liga de Quito en el Morumbí selló la clasificación a semifinales de Copa Libertadores.

Más allá del merito histórico y deportivo, Liga Deportiva Universitaria de Quito podría ingresar una cantidad de dinero extremadamente alta en caso de seguir avanzando de fase en Copa Libertadores. Aunque el 'motín' del cuadro capitalino, hasta este punto, ya es elevado.

La CONMEBOL ofrece incentivos económicos a los clubes que participen en la Copa Libertadores, los cuales van desde los cientos de miles, hasta los millones de dólares, si es que estos logran llegar lejos en la competición continental.

Liga de Quito, al haber empezado la competencia desde fase de grupos, se hizo acreedor de 3 millones de dólares, simplemente por participar, a lo que se suman los 330 mil dólares por partido ganado en esta instancia. En este caso, los 'albos' ingresaron a sus arcas 3'990.000 dólares, solamente en fase de grupos.

Las victorias en octavos y cuartos también inyectaron dinero al 'bote liguista'

En su camino, la Liga eliminó a Botafogo (BRA), el campeón vigente, en donde además, recibió 1'250.000 dólares, por haber jugado en esa instancia del torneo.

Posteriormente, los ecuatorianos jugaron los cuartos de final contra Sao Paulo (BRA), instancia en la que se hizo acreedor de 1'700.000 dólares y a una gesta histórica, eliminando al gigante brasileño en Morumbi, estadio en el que hace de local el equipo 'paulista'

Ahora, los quiteños jugaran las semifinales de la competición más importante del continente, lo cual les dará la oportunidad de pelear el título a final de año y que ya le otorga un premio económico de 2'300.000 dólares.

¿Cuáles son los premios del campeón y subcampeón?

En el hipotético caso de que Liga de Quito logre vencer a Palmeiras (BRA) en la serie de semifinales, los 'albos' obtendrían 7 millones de dólares en el caso de ser subcampeones, y 24 millones de dólares si logran levantar el título. Más allá de todo eso, por el momento, Liga de Quito ya posee 9'240.000 millones de dólares en premios.

