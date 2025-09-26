Así fue el golazo de Eryc Castillo en Copa Sudamericana (Video)

El exjugador de Barcelona SC se luci marcando el descuento de su equipo contra Universidad de Chile en Copa Sudamericana

El jueves 25 de septiembre se jugó la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, entre Universidad de Chile y Alianza Lima (PER). Hubo presencia ecuatoriana en el equipo 'limeño' con la titularidad de Fernando Gaibor (ex Emelec, Independiente del Valle y Barcelona S.C) y Eryc Castillo, este último quien fue protagonista al marcar el único gol de su equipo en la serie.

Pese al resultado, el equipo peruano terminó siendo eliminado de los cuartos de final de la Sudamericana por un marcador global de 2-1 en contra.

Alianza Lima y Eryc Castillo: su sorprendente recorrido en Copa Sudamericana

Los 'Íntimos' sorprendieron al eliminar a Gremio de Porto Alegre en 16vos de final de Copa Sudamericana y posteriormente mandar a su casa a Universidad Católica (ECU) en el Olímpico Atahualpa. Así, Alianza Lima, obtuvo el derecho de estar en los cuartos de final y enfrentarse a Universidad de Chile, que venía de una polémica clasificación después de los disturbios entre hinchas en la vuelta de octavos de final, contra Independiente de Avellaneda (ARG).

Los 'limeños' llegaron a Chile después de un insípido 0-0 en Perú. La ciudad de Coquimbo sería el escenario principal del partido de vuelta. Ahí Universidad de Chile decidió ser local por factores logísticos que lo obligaban a tener que jugar fuera de su casa en Santiago, pero que no afectaron el rendimiento de los locales.

La vuelta en Chile y la eliminación de Alianza Lima

Los 'universitarios' se pusieron adelante en el partido a los 5', un gol de camerino que ponía en cuerda floja a los 'aliancistas', los cuales se veían rápidamente superados por los locales. Los chilenos supieron manejar la ventaja y marcar el 2-0 con un golazo de Javier Altamirano al inicio del segundo tiempo. Los dirigidos por 'Pipo' Gorosito se veían en la necesidad de anotar el descuento para mantener las ilusiones de seguir en competencia, he ahí cuando apareció Eryc Castillo, que después de un desborde y centro de Kevin Quevedo, remató al ángulo y marcó el 2-1 para los peruanos.

El ecuatoriano marcaba su tercer gol en Copa Sudamericana, donde ya le había anotado a Gremio y Universidad Católica (ECU), pero que no serviría para mucho, ya que el partido no cambiaría su marcador y Alianza Lima se despedía igualando su mejor participación en Copa Sudamericana (ya había llegado a esas instancias en la edición del 2002).

