Liga de Quito vs. Macará: día y canales para ver EN VIVO | LigaPro 2025

Los albos quieren volver a ganar luego de una sequía de tres fechas que lo alejaron del liderato de la LigaPro

Liga de Quito y Macará medirán fuerzas por la fecha 27 de la LigaPro 2025.

Liga de Quito recibirá este sábado 30 de agosto a un inspirado Macará con la misión de cortar su mala racha en la LigaPro 2025. El duelo, correspondiente a la jornada 27, enfrentará a dos equipos con realidades opuestas: mientras los albos pelean por no alejarse de la cima, los guaytambos buscan asegurar su permanencia en la categoría.

El conjunto dirigido por Tiago Nunes apelará al talento de su plantilla y al apoyo de su afición en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde necesitan volver a ganar luego de tres fechas sin sumar de a tres. En esa racha, Liga cayó ante Aucas y El Nacional, y empató con Manta, resultados que frenaron su lucha por el liderato.

Liga de Quito se ubica en el tercer puesto, a doce puntos del líder Independiente del Valle. cortesía

Con 44 puntos, la “U” ocupa actualmente la tercera posición, a 12 unidades del líder Independiente del Valle (56), que sigue sólido en la cima del torneo.

Macará, busca su tercera victoria consecutiva

Por su parte, Macará llega motivado luego de encadenar dos triunfos consecutivos, que le han permitido alejarse ligeramente de la zona de descenso. Su principal carta ofensiva será el argentino Federico Paz, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en el campeonato.

El choque promete intensidad, con un Liga de Quito urgido de recuperar terreno y un Macará decidido a mantener su buena racha para seguir respirando en la tabla acumulada.

Detalles para ver EN VIVO Liga de Quito vs. Macará

Día: sábado 30 de agosto

Hora: 16:30 de Ecuador

Dónde: estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

Transmisión: Teleamazonas, Zapping Sports y El Canal del Fútbol

Tabla de posiciones LigaPro 2025

