PLAN SALUD
Liga de Quito
Liga de Quito quiere retener su lugar en el segundo puesto del hexagonal final.Daniel Molineros

Liga de Quito vs. Libertad: canales y cómo VER EN VIVO | LigaPro 2025

El equipo de Tiago Nunes quiere consolidar su segundo puesto en el hexagonal final

  • Redacción Expreso

Liga de Quito se enfrenta a una jornada crucial en sus aspiraciones por asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La "U" debe defender el segundo lugar del hexagonal final de la LigaPro, una posición codiciada que otorga el boleto dorado. Con la presión al máximo y la tabla de posiciones apretada, el equipo albo saldrá a Casa Blanca con un único objetivo: la victoria ante Libertad.

(Lea también: Emelec: Presidente de las formativas habla de más deudas y de "fuga de juveniles")

Duelo directo por el segundo lugar en la LigaPro

El desafío de esta noche no es menor. Liga de Quito necesita sumar tres puntos para distanciarse de su principal perseguidor, el Barcelona. Ambos equipos se encuentran igualados con 58 unidades en la tabla acumulada, lo que convierte cada partido en una auténtica final. El encuentro está pactado para arrancar a las 19:00 (hora de Ecuador) del sábado 8 de noviembre y la afición podrá seguir la emoción en vivo a través de las señales de Ecuavisa, ECDF y Zapping.

Liga de Quito
Gabriel Villamil, volante ofensivo de Liga de Quito.Daniel Molineros
Los dirigidos por el estratega Tiago Nunes llegan a este vital compromiso con el ánimo por las nubes. El equipo se recuperó de la dolorosa eliminación en semifinales de la Copa Libertadores, donde cayó 4-0 ante Palmeiras, con una contundente goleada 4-0 sobre Orense en la LigaPro.

Este resultado no solo sirvió como un bálsamo emocional, sino que también reafirmó la capacidad goleadora y el potencial ofensivo del plantel de Nunes de cara a esta recta final del campeonato ecuatoriano.

El desempeño de Liga en el hexagonal final es una clara muestra de su momento deportivo. Hasta la fecha, el equipo registra un balance envidiable de dos victorias y un empate. Pero son sus cifras las que realmente destacan: nueve goles a favor y apenas dos en contra. Este impresionante registro subraya tanto la efectividad ofensiva del equipo, crucial para cualquier aspiración internacional, como la solidez defensiva implementada por Tiago Nunes, convirtiéndolos en un rival temible en el tramo decisivo de la LigaPro.

Tabla de posiciones LigaPro 2025

