Liga de Quito vs Barcelona SC va en señal abierta en vivo: te contamos en qué canales

El partido entre Liga de Quito y Barcelona SC se transmitirá en señal abierta. Así puedes lo puede seguir en vivo

Liga de Quito y Barcelona SC protagonizarán este viernes 17 de octubre, desde las 20:15 (hora de Ecuador), un duelo decisivo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro, correspondiente al hexagonal final de la LigaPro, puede definir quién se queda con el segundo puesto y, con ello, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo quiteño busca aprovechar su localía para superar a los toreros en la tabla y acercarse a Independiente del Valle, líder del certamen. Sin embargo, el calendario no da tregua: los albos también piensan en su compromiso del jueves 23 de octubre ante Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores.

José Quintero, capitán de Liga, destacó que el grupo está enfocado en su próximo reto. “Sabemos que Independiente está un poco lejos, pero a Barcelona lo tenemos cerca. Queremos hacer respetar nuestra casa y seguir paso a paso”, afirmó el ‘Choclo’.

Por su parte, Michael Estrada, figura en el ataque albo, definió el encuentro como un clásico especial. “Los clásicos se ganan. Saldremos desde el inicio a buscar el resultado para darle una alegría a nuestra hinchada, que siempre nos respalda”, comentó el delantero.

En la otra vereda, Barcelona SC busca afianzarse en el segundo lugar, manteniendo viva la ilusión de pelear el título. El técnico Ismael Rescalvo no podrá contar con el goleador uruguayo Octavio Rivero, expulsado en la reciente derrota ante Independiente del Valle, y su puesto será ocupado por Miguel Parrales.

“El objetivo principal es asegurar el cupo directo a la Libertadores y seguir en la lucha por el campeonato”, explicó el entrenador español, quien subrayó la necesidad de un equipo ordenado y efectivo en ataque.

Con ambos conjuntos urgidos por sumar, el partido promete intensidad y emociones en una Casa Blanca que se alista para otra noche grande del fútbol ecuatoriano. El partido se lo podrá seguir en señal abierta mediante Ecuador TV y TC Televisión, y también por las plataformas de streaming Zapping y El Canal del Fútbol.

Sigue en directo Liga de Quito vs. Barcelona

