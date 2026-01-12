Cartas de lectores: Crisis diplomática internacional

En la actualidad parece existir una crisis diplomática entre dos Estados independientes: EE. UU. y Venezuela. El que EE. UU. bajo la presidencia de Trump, aun sin notificación alguna de su Congreso, arrestara al presidente de Venezuela, Maduro, por narcotráfico, ello no necesariamente generaría una crisis diplomática grave ni afectaría la soberanía nacional de algún Estado, siempre que se compruebe dicha figura delictiva conforme al Derecho Internacional. En tal caso, no existiría ruptura de relaciones por conflictos comprobados.

Legalmente no podría considerarse un acto de agresión o secuestro; sin embargo, cuando se identifica a un narcotraficante suele existir un proceso previo de extradición que justifique la acción internacional. La jurisdicción de los tribunales locales para juzgar a un mandatario extranjero se fundamenta en la doctrina Ker-Frisbie (1886-1952) de EE. UU., que sostiene que los tribunales tienen jurisdicción penal sobre los acusados, independientemente de cómo hayan sido llevados ante ellos. Esta situación puede resultar controvertida e ignorar el procedimiento seguido, generando tensiones internacionales. Desde el Congreso de Viena de 1815 se destaca la soberanía nacional y el principio de no intervención; si un país vulnera los derechos constitucionales de otro se abre la discusión internacional.

Se exige a los Estados -ciudadanos, territorio y gobierno- respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, habilitando canales de denuncia ante la ONU, OEA y otros organismos subregionales. Si el Estado no actúa internamente, el sistema internacional puede imponer medidas como sanciones, vigilancia y presión diplomática, pues la soberanía no ampara violaciones masivas, en especial cuando existen tratados ratificados que obligan a cumplir estándares internacionales. La Constitución es la norma interna de un país, pero el Derecho Internacional establece estándares superiores; si Venezuela vulnera estos derechos incurre en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, asumidas al formar parte de dichos organismos.

José Arrobo Reyes