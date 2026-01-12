Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Convención nacional RC

Que este 2026 sea un buen año para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas

En este mes de enero 2026 se llevará a cabo la Convención Nacional de RC, en la cual se elegirá una nueva directiva. En política es sano renovar cuadros; la alternabilidad es prioritaria en democracia y el perennizarse en los puestos y cargos no es bueno, como tampoco la práctica del yo no continúo, pero le dejo a mi compadre o a mi comadre en el cargo y yo de alguna forma sigo. La democracia es dinamizar ideas. 

En el Antiguo Egipto el Sumo Sacerdote no solo estaba para llevar a cabo ceremonias, sino fundamentalmente para recordarle al faraón que cuando salía a la terraza del palacio y su pueblo lo aplaudía y lo aclamaba, le decía que él no era Dios sino un ser humano. 

Es fácil que el ego se suba a la cabeza, corte la visión y el buen criterio; pero debemos controlar las emociones. Esperemos que los líderes de RC, entre ellos Rafael Correa, actúen con inteligencia emocional, para que se pueda elegir a los mejores cuadros.

Que este 2026 sea un buen año para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas.

Enrique Cobo Bustamante

