Liga de Quito cae ante Palmeiras y se termina sueño de la Copa Libertadores

Liga de Quito no pudo mantener la ventaja de tres goles obtenida en Quito y quedó eliminada en semifinales de la Libertadores

Palmeiras tuvo una gran demostración de juego ofensivo para derrotar a Liga de Quito.

El sueño de Liga de Quito de llegar a una nueva final de la Copa Libertadores se terminó con una dura caída 4-0 ante Palmeiras, en el estadio Allianz Park de Sao Paulo, en partido disputado la noche del jueves 30 de octubre.

El Verdao salió con todo en busca de descontar la ventaja ante un equipo albo que tuvo una de sus peores presentaciones en el torneo continental, superado por el buen juego y la intensidad ofensiva de los locales.

A los 20 minutos se reflejó en el marcador el dominio de los brasileños por intermedio del paraguayo Ramón Sosa, quien aprovechó un preciso centro de Alan, quien fue la gran figura de la semifinal de vuelta.

El golpe puso más nerviosos a los universitarios que no lograban tener el control del balón, lo que provocaba que Palmeiras mantenga las continuas acciones ofensivas sobre el arco de Alexander Domínguez.

Al finalizar el primer tiempo llegó la acción clave del encuentro cuando Bruno Fuchs puso el segundo tanto del Verdao al aprovechar un rebote de la defensa de la U tras una jugada preparada por los locales (45+5').

Veiga, clave para la remontada

Raphael Veiga marcó un doblete para la remontada de Palmeiras sobre Liga de Quito. Isaac Fontana / EFE

Esta anotación le impulsó al conjunto brasileño a creer en la remontada que se gestó con el ingreso de Raphael Veiga, quien manejó la creación del juego ofensivo de los dueños de casa y marcó el tercer gol al recibir una precisa habilitación de Vitor Roque (68').

El propio Veiga selló la goleada y la clasificación de Palmeiras al concretar un penal por falta de Carlos Gruezo sobre Alan, quien había dejado a varios rivales en el camino previo a ingresar al área de los universitarios.

Ahora Palmeiras enfrentará a Flamengo, el sábado 29 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, para definir al campeón de la Copa Libertadores 2025.

