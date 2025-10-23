Liga de Quito vence a Palmeiras 3-0 y sueña con otra final de Copa Libertadores

Liga de Quito destroza a Palmeiras y pone un pie en la final de la Copa Libertadores

Villamil y Ramírez festejan la goleada ante Palmeiras, al final Ramírez fue expulsado.

Liga de Quito se mandó un show de fútbol y goles ante Palmeiras en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. Apenas le bastaron 45 minutos para hacer soñar a su hinchada con una nueva final, como aquella histórica del 2008.

El regreso de Alexander Domínguez al arco, en lugar de Gonzalo Valle, le dio seguridad y liderazgo al equipo. Los dirigidos por José María Romero mostraron carácter, intensidad y un fútbol de alto nivel.

El espectáculo lo encabezaron Ramírez, Alzugaray y un inspirado Gabriel Villamil, quienes desarmaron a un Palmeiras desconcertado.

El show del boliviano Villamil

¡¡GOLAZO DE VILLAMIL!! ¡¡LIGA DE QUITO LE GANA 1-0 A PALMEIRAS EN 15 MINUTOS DE PARTIDO!!



Así fue la goleada en el primer tiempo

A los 18 minutos, Alzugaray filtró un pase preciso para Leonel Quiñónez, que desbordó por izquierda y centró al área. El balón quedó para Villamil, quien desde fuera del área clavó un remate impecable al ángulo. Golazo y euforia total en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Diez minutos después, una mano de André Pereira tras un potente disparo de Quiñónez provocó un penal que Alzugaray transformó en el 2-0. El público deliraba, y Palmeiras no reaccionaba.

Villamil estaba en su noche

Pero la noche tenía nombre y apellido: Gabriel Villamil. En el minuto 45+2, una jugada coral comenzó desde Domínguez, pasó por el “Choclo” Quinteros y Ramírez, quien dejó atrás a los defensas brasileños antes de asistir al boliviano. Villamil definió con clase para el 3-0 y su doblete.

Liga de Quito hace soñar a su hinchada. Cortesía LDU

En el segundo tiempo, Palmeiras intentó reaccionar, pero se estrelló una y otra vez con la figura de Domínguez. No pasó nada, los Albos ya tenían la goleada. Lo feo fue la expulsión de Ramírez el mejor jugador de la cancha que le hará falta a Liga de Quito para el partido en Sao Paulo.

Liga de Quito se quedó con los primeros tres puntos y viajará a Brasil con la ilusión encendida de volver a una final continental.

