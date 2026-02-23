Libertad vs Manta EN VIVO: detalles, alineaciones y canal para ver | LigaPro 2026

Libertad, dirigido por Juan Carlos ‘Pechón’ León, buscará empezar con triunfo ante un Manta que llega con plantel completo

Libertad FC y Manta FC se estrenarán en la temporada 2026 de la LigaPro cuando se enfrenten por la primera fecha de la fase inicial del campeonato ecuatoriano. El compromiso marcará el arranque oficial para ambos clubes.

El partido se disputará este lunes 23 de febrero de 2025, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Reina de El Cisne de Loja.

Libertad FC y su objetivo de iniciar con victoria en Loja

Libertad, dirigido por el director técnico Juan Carlos ‘Pechón’ León, apostará por una base sólida liderada por el volante Gabriel Cortez y los atacantes Hancel Batalla y Danny Coronel.

Libertad FC recibe a Manta en el inicio de la LigaPro 2026. API

El conjunto lojano buscará iniciar el campeonato con una victoria que le permita ganar confianza de cara a su próximo desafío internacional: el repechaje de la Copa Sudamericana 2026, que disputará a partido único el 4 de marzo en el estadio Serrano Aguilar.

Manta FC debuta con Javier Carvajal al mando

Por su parte, Manta FC, bajo la conducción técnica de Javier Carvajal, llegará con plantel completo para su estreno en la LigaPro 2026.

Los atuneros tendrán como principales cartas ofensivas al volante Juan David Jiménez, al experimentado Robert Burbano y al delantero Jean Carlos Blanco.

Dónde ver EN VIVO Libertad vs Manta en Ecuador

El compromiso entre Libertad y Manta será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital, en uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural.

Alineaciones confirmadas de Libertad y Manta

EN VIVO Libertad vs Manta

