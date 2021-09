Leylah Fernández, a la altura de Sharapova

Tuvieron que pasar 16 años para que el torneo femenino del US Open vea a una deportista de 18 años irrumpir entre las cuatro mejores de la competencia, con la relevancia para Ecuador de que la tenista lleva raíces tricolores. Leylah Fernández, si bien ya había hecho ruido al pasar a cuartos de final, ahora lo hizo mucho más al igualar a la rusa María Sharapova quien desde 2005 tenía el récord de ser la jugadora más joven en meterse a las semifinales del Abierto norteamericano. Este jueves 9 de septiembre esa historia puede acrecentarse si vence a la bielorrusa Aryna Sabalenka y llega al partido por el título.

Hija del guayaquileño Jorge Fernández, Leylah, quien en su perfil de redes sociales se identifica con las banderas de Canadá, país en el nació; Ecuador, de donde es su padre, y de Filipinas, la procedencia de su madre, sigue confirmando que es la revelación del torneo.

La tarde del martes pasado, ante la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, la canadiense de raíces ecuatorianas se impuso con un juego agresivo y emocionante que entusiasmó al público de Flushing Meadows pues batalló y al final logró imponerse por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 (5).

"Muchas gracias abuelito y abuelita por creer en mí" palabras con mucho sentimiento de Leylah Fernandez refiriédose a sus abuelitos Inés y Oscar que viven en Salinas. Entrevista q le hicimos cuando ganó #RolanbdGarros jr 2019. Info por SALMOR https://t.co/yHxqtVTbQV 0984059480 pic.twitter.com/60tEfc5v7g — Kenny Castro (@kennycastrog) September 7, 2021

“Solo pensaba en confiar en mí misma, confiar en mi juego. Después de cada punto, ganase o perdiera, siempre me decía a mí mismo: ‘Confía en mi juego. Ve por mis tiros. Solo mira a dónde va la pelota’”, explicó Fernández, quien cumplió 19 años el lunes y nunca había pasado de la tercera ronda en su media docena de apariciones importantes.

El vínculo de Ecuador con la tenista es especial. Jorge, su padre, quien nació en Guayaquil y migró con su familia a Montreal a una corta edad, comentó que primero fue técnico de fútbol cuando comenzó a despuntar su hija mayor, por lo que se vio obligado a reconvertirse de forma autodidacta en entrenador de tenis. Fue así que Leylah, quien habla los tres idiomas de las banderas con las que se identifica, cogió la raqueta por primera vez a los 6 años, a los 12 ganó un campeonato nacional de Canadá, y en 2019 levantó el título del Roland Garros juvenil.

Kiara Rodríguez, la primera guerrera paralímpica de Guayas volvió a casa Leer más

Ahora, en el US Open demostró que puede y con mucho más, ya que no solo venció a Svitolina, actual # 5 del mundo, sino que en esta misma edición se deshizo ya antes de las campeonas del Abierto y las ex número uno, la japonesa Naomi Osaka, y la alemana Angelique Kerber. Todo gracias a enfocarse en su juego.

“Obviamente, no tengo idea de lo que estoy sintiendo en este momento. Estaba tan nerviosa. Estaba tratando de hacer lo que mi entrenador me dijo que hiciera”, precisó Fernández, quien como dato curioso tiene el apoyo completo del público norteamericano que se quedó ya sin representantes en el torneo. Eso se pudo evidenciar cuando ensordecieron el estadio por la victoria de la deportista con sangre tricolor.

Lo de este jueves ante Sabalenka será un duelo parte. La bielorrusa es la segunda favorita del torneo y #2 del mundo, quien además alcanzó las semifinales de Wimbledon en julio, y que llega al cotejo tras deshacerse de la checa Barbora Krejcikova, quien ganó el Abierto de Francia en junio.