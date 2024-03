Lewandowski no mira su duelo ante Atlético como el mejor de la temporada

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona cuyo rendimiento ha mejorado notablemente en los últimos encuentros, aseguró que tras la pasada Navidad sabía qué es lo que debía mejorar y por qué.

Brasil: Franco, Cazares y Hurtado en instancias finales de los torneos estaduales Leer más

"El tiempo que pasé en Navidades con la familia me dio muchas respuestas a las preguntas que surgieron el año pasado. Sabía qué debía mejorar, qué no funcionó y por qué sucedió. Sabía que tenía que cambiar un poco mi entrenamiento, trabajar más individualmente, hacer cosas que me hicieran sentir mejor. No sólo yo, sino todo el equipo se beneficia de ello", dijo.

En conferencia de prensa en la concentración de Polonia, que se enfrentará a Estonia en Varsovia en la semifinal de la repesca de clasificación para la Eurocopa, señaló que no mira el partido del Atlético de Madrid de este domingo como su mejor encuentro de la temporada.

(Le puede interesar: Óscar Zambrano: ¿Qué consumió?, y ¿Qué sanción recibiría según FIFA?)

Lewandowski fue clave en el triunfo del equipo de Xavi Hernández con un tanto y dos pases de gol. En total, en la actual liga lleva trece tantos y siete asistencias.

Chito Vera: Luce recuperado y planea volver al octágono a finales del 2024 Leer más

"Lo importante es que jugamos bien y ganamos. Me doy cuenta de que mi número de asistencias está aumentando, pero no oculto que los goles son lo más importante para mí. Estamos entrando en un momento clave de la temporada, la 'Champions' vuelve a empezar y tenemos que mostrar nuestra mejor versión. Después de muchos momentos difíciles nos sentimos bien por haber progresado", indicó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!