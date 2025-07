Entró en vigencia el instructivo para concesiones para minas no metálicas

El Ministerio de Energía y Minas habilita concesiones para pequeña minería no metálica. Después de más de siete años cerrado, el catastro minero ecuatoriano comenzará a funcionar nuevamente de forma progresiva. Así lo confirmó el Ministerio de Energía al publicar el instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras destinadas a minerales no metálicos o materiales de construcción, bajo el régimen de pequeña minería, con un límite de hasta 300 hectáreas.

Te invitamos a leer: El catastro se abre con la pequeña minería no metálica

Tal como lo adelantó Diario EXPRESO, esta primera fase se enfoca exclusivamente en la pequeña minería no metálica, beneficiando a sectores como cerámicas, cemento, porcelanatos y construcción.

Entre los requisitos principales, como lo adelantó el mismo ministerio, se exige:

Un plan de trabajo que demuestre la viabilidad geológica del yacimiento.

Este plan debe estar firmado por un ingeniero de minas o geólogo acreditado en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcom) como auditor minero.

Se requiere al menos dos años de experiencia exclusiva en pequeña minería no metálica, aunque se tenga experiencia en minería metálica.

Documentación adicional de respaldo técnico, ambiental y económico.

RELACIONADAS La tasa minera de Ecuador afrontará demandas de inconstitucionalidad

El instructivo fue firmado por la ministra de Energía, Inés Manzano, el 5 de julio de 2025 y entra en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Es decir, ya está vigente.

Los detalles sobre la inversión requerida

Ley de Áreas Protegidas pasó el primer debate: ¿Qué reparos se presentaron? Leer más

El documento señala que, en la presentación del plan de trabajo e inversión, los solicitantes deberán cumplir con un monto mínimo de inversión de 70.000 dólares, correspondiente a la planificación de actividades mineras bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería No Metálica. Este monto debe estar alineado con los criterios de solvencia económica establecidos en el instructivo.

Se considera pequeña minería no metálica a aquella cuya capacidad de producción sea de hasta 1.000 toneladas por día, en operaciones a cielo abierto.

En cuanto al número de concesiones, se aclara que se podrá solicitar más de una, siempre que no estén contiguas, no formen un solo polígono y cada una no supere las 300 hectáreas.

Actualmente, Ecuador tiene 1,6 millones de hectáreas concesionadas, lo que representa menos del 6 % del territorio nacional, y apenas el 7 % del país ha sido mapeado geológicamente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? Te puedes suscribir aquí