Julio Chang rompe el silencio tras confuso incidente en el norte de Guayaquil

Julio Chang, propietario de una conocida cadena de restaurantes en Guayaquil, aclaró los rumores sobre un supuesto intento de secuestro ocurrido la tarde del sábado 5 de julio en el norte de la ciudad.

A través de su cuenta de TikTok, publicó un video este domingo 6 donde explicó lo sucedido y agradeció el apoyo recibido.

“Gracias a Dios todo bello, no pasó a mayores (...) Todo bien no pasó nada, gracias, no sabía que tanta gente me quería", expresó. Chang también aprovechó para invitar a sus seguidores a sus locales: “Muy agradecido, se lo espera en todos los locales”.

Molestia por la exposición de su domicilio

El empresario mostró su incomodidad porque mencionó que se difundió públicamente la dirección de su residencia. “Me pareció desubicado que pongan la dirección de donde vivo. Me cambió la vida”, dijo en el video.

La publicación ha generado comentarios, sobre todo de los seguidores del empresario quienes le mostraron su apoyo.

