Leones del Norte vs. Emelec EN VIVO: el partido por octavos de final de Copa Ecuador

EN VIVO: Emelec quiere seguir con vida en la Copa Ecuador ante Leones del Norte en Copa Ecuador

Emelec afronta este miércoles 8 de octubre una cita clave en la Copa Ecuador 2025. Desde las 16:00, el Bombillo medirá fuerzas con Leones del Norte, el club revelación del torneo que ha encendido la ilusión en el fútbol de la Serie B. El duelo se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, debido al paro nacional que impide jugar en Ibarra, su casa habitual.

El equipo imbabureño no es un improvisado. Bajo la dirección de un cuerpo técnico lleno de exmundialistas ecuatorianos, Leones del Norte ha sorprendido con un fútbol disciplinado y atrevido. En su camino a los octavos, eliminó a Sembrando Buenos Campeones y dio el golpe ante Orense, de la Serie A.

Leones del Norte un equipo que tiene hambre de gloria

Mauro Luque ha sido el protagonista de sus festejos, acompañado por el talento de Wilmer Godoy y Bryan Oña, quienes han convertido cada partido en una historia de orgullo provincial.

En la otra esquina aparece Emelec, que carga con la obligación de ganar. El equipo de Guillermo Duró necesita reafirmar su jerarquía y continuar en la pelea por un título que podría salvar su temporada. Con figuras como Jaime Ayoví, José Francisco Cevallos y Juan Ruiz, los eléctricos buscarán imponer experiencia, ritmo y contundencia.

Un cupo en Copa Libertadores 2026

Pero la Copa Ecuador no solo otorga prestigio. El campeón se gana un pasaje directo a la Copa Libertadores 2026, un incentivo que convierte este duelo en mucho más que un simple partido de octavos. Para Leones del Norte, sería seguir soñando despiertos; para Emelec, una oportunidad de redimirse y recuperar la confianza de su hinchada.

En Quito, la ilusión y la historia se encontrarán cara a cara. Desde las 16:00, el balón dictará sentencia y solo uno saldrá con el rugido más fuerte. El encuentro será transmitido EN VIVO por expreso.ec.

