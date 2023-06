Leonardo Vanegas es uno de los pocos entrenadores ecuatorianos al mando de un equipo en la Serie A actualmente. Es esa quizás la etiqueta que más llena de orgullo al cuencano de 40 años de edad, quien si bien ha tenido un inicio de 2023 bastante convulsionado, con resultados no tan favorables y una racha negativa, no 'afloja' a Gualaceo (12° en la tabla). Y es que no gana en LigaPro desde el duelo contra Deportivo Cuenca, el 29 de abril. Luego de eso, ha sacado cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco duelos, que tuvo un punto de inflexión la semana pasada al enfrentar a un hincha en una acalorada discusión que fue criticada por unos y aplaudida por otros. Este lunes 12 de junio su rival es Emelec y quiere demostrar de lo que está hecho.

- ¿Por qué le ha costado tanto a Gualaceo sacar buenos resultados en esta temporada?

- El equipo no ha jugado mal, excepto en el partido con Liga de Quito; hubo partidos como contra Aucas y Libertad en el que merecimos otros resultados o el de Independiente de Valle donde debimos empatar.

- ¿Cree que haya tenido que ver con las ausencias?

- Sí, ha sido un primer semestre atípico porque no hemos contado con jugadores por lesiones, suspensiones y alguno que otro acto de indisciplina, eso ha generado no tener la regularidad de un once definido a lo largo de la etapa. Nos ha faltado poder concretar las jugadas, porque si fuéramos más finos el equipo debería estar con más puntaje. Ya para la Segunda Etapa, recuperaremos a lesionados, suspendidos y pensamos en reforzar ciertas posiciones.

- En la última fecha, en la derrota 3-4 ante El Nacional usted quiso agredir a un hincha al final del partido, ¿Qué pasó?

- Somos seres humanos y aunque veníamos haciendo un buen papel contra Católica y ante Cuenca, un pequeño grupo de hinchas de Gualaceo, que ya teníamos identificado, nos gritaba cosas así ganáramos o perdiéramos, de ahí que no mantuve la calma. Reconocí mi error y pedí disculpas a los buenos hinchas, a la prensa y a la gente en general.

- ¿Qué le dijeron para reaccionara así?

- Me ofendieron detrás de las bancas, después del otro lado y en ese momento de calentura donde las cosas no salen por circunstancias de partido, me llené de ira y exploté (el cuerpo técnico y parte de los jugadores debieron detenerlo). No creo que un buen hincha te diga ‘fuera mediocre’ y muchas otras palabras ofensivas, así que no acepté más. Creo que en estos tres años he logrado que Gualaceo compita y ascienda en el torneo; sé que el fútbol es ingrato, pero eso no les da derecho a decirnos cosas así. No justifico mi proceder, pero soy un ser humano y con las pulsaciones altas no me controlé. Me equivoqué porque tuve que ser más inteligente, pero me disculpo.

- Pero usted fue a buscar al hincha a la salida del estadio...

- Sí, fui a encararlo, le dije que venga y apoye, que sea buen hincha, él se pasó de palabras. De esta experiencia voy a aprender; hay que darle la vuelta a la página y escuchar a los hinchas buenos, porque afuera del estadio también hubo más de 25 aficionados esperándome para decirme que no me vaya.

- Tras el incidente usted puso su cargo a disposición, ¿cree que era lo mejor?

- Sí, lo dije por ese momento de tensión. Sin embargo la gente, no solo el hincha de Gualaceo sino todos los aficionados del resto de equipos, debe entender que un DT tiene familia, problemas aparte... es una profesión compleja porque sobrevivimos del resultado. El día del incidente, al salir de la rueda de prensa no pensé ver a nadie, pero al ver niños, jóvenes e hinchas en general felicitándome, entendí que no podía entrar y hacer esas cosas en la cancha.

- ¿Qué le dijo la dirigencia?

- Me respaldaron y me aconsejaron que tome el suceso como un fracaso. Entendieron el contexto de lesiones, suspensiones y que no habíamos concretado, además hablamos de zonas que ellos saben que debemos reforzar.

- ¿Hoy cuál es su pensar?

- A mí nadie me regaló nada. Yo llegué al fútbol sin ser reconocido y no voy a permitir vencerme. No quiero ser parte del grupo de cobardes que dejan el cargo. En el rato que yo vea que el equipo no rinda, diré gracias, pero mientras lucharemos de la mejor manera.

- Hoy va contra Emelec...

- Sí y esos partidos siempre son motivantes. A veces dicen que solo contra ellos jugamos bien, pero es que mientras la competencia sea más alta ahí es cuando uno da un plus distinto. Pese a que Emelec no está en su mejor momento colectivo, pues viene de ganar el Clásico, nosotros sabemos que tienen buenos jugadores como Miler Bolaños que si tiene una oportunidad no perdonará, así también el Demonio García o Alejandro Cabeza que pelea todas.

- Tiene clara la 'película' contra ellos...

- Sí en el recambio el Bombillo tiene al Cuco Angulo, Sánchez, Cevallos. Muy a pesar del momento, Emelec es un equipo fuerte y tenemos que estar atentos. Nosotros nos hemos preparado de la mejor manera, nada es imposible, y creemos que podemos sacar algo positivo si estamos convencidos. Y es que para mí, los partidos se planifican y se ganan antes.

- Habló de que Gualaceo reforzará al equipo, ¿qué fichajes prepara a mitad de temporada?

- Conversamos con la dirigencia y saben que el tema del delantero es necesario, que necesitamos gol. Esa será la zona principal donde buscaremos reforzar porque tuvimos la baja de Tobias Donsanti desde el segundo partido. También está la defensa donde tuvimos lesiones. Hay que buscar recambio de jugadores de jerarquía que luchen esos puestos, con tres o cuatro jugadores que nos den un plus distinto para encaminar el equipo.

- ¿Cuál es el gran objetivo de Gualaceo este año?

- Estar en una copa internacional, al menos hasta que yo esté en el cargo, y eso se logra con sacrificio. Si perdemos el objetivo y nos preocupamos solo por no descender, vamos mal. Uno atrae lo que piensa y yo sé que se puede. El futbol es cambiante y en dos partidos uno se puede meter en la pelea.