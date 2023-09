Leonardo Campana se vuelve a lucir con un doblete, pero el Inter Miami pierde

Leonardo Campana sigue sorprendiendo. El delantero ecuatoriano anotó un doblete con el Inter Miami en el partido ante Atlanta United. Aunque el equipo de astro argentino Lionel Messi perdió 5-2 en el Mercedes Benz Stadium, el tricolor sigue demostrando su buen momento en la Major League Soccer (MLS).

A los 25 minutos del encuentro de este 16 de septiembre del 2023, Campana marcó el primer tanto, luego de un remate a portería del también ecuatoriano Dixon Arroyo, pero su tiro pegó en el travesaño. Campana, como 9 de área, encontró el balón, hizo un sobrerito al defensa y venció -con un remate fuerte- al arquero Guzan.

Antes del minuto 53 se generó una acción en el área del Atlanta y el árbitro decretó penal a favor del equipo rosa. El Inter Miami iba perdiendo 3-1, pero Campana descontó con jerarquía desde la pena máxima, engañando al meta Guzan. Fue el 3-2.

Sin embargo, no fue suficiente. El Inter Miami perdió 5-2 en su visita a Atlanta, Georgia. No obstante, eso no fue excusa para que las redes sociales hagan tendencia a Leo Campana por 'tirarse el equipo al hombro' y demostrar el buen momento que está atravesando.

Cabe recordar que Campana no fue convocado por Félix Sánchez Bas para la primera fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en donde Ecuador destacó por su juego ante Argentina, con quien perdió 1-0, y Uruguay, a quien ganó 2-1, en el Estadio Rodrigo Paz, en Quito.

