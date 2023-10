Leguizamón: "Será un lindo partido contra el finalista de la Copa Sudamericana"

Aníbal Leguizamón volvió a la cancha luego de una lesión que lo mantuvo horas en el quirófano y titánicamente logró estar antes para darle una mano a su equipo, que hoy mide a Liga de Quito ilusionados con una victoria que los acerque a la lucha por la etapa, situación que se le he hecho esquiva al Bombillo durante todo el año.

En una charla con EXPRESO, Leguizamón nos habla del proceso de su lesión, el momento dirigencial, el susto del posible descenso y lo que ha significado este año para él.

- Se viene el duelo contra Liga de Quito, ¿cómo están?

Bien, aprovechamos este receso para ponernos a punto en la parte física, ritmo y demás para lo que viene. Será un partido lindo con un rival que juega en días la final de la Copa Sudamericana.

- Desde que Emelec empezó a mejorar en resultados, el hincha se ilusiona con la etapa, ¿ustedes cómo manejan aquello?

Somos conscientes que estamos a cinco puntos, pero lo que más tranquilidad nos da es que hemos levantado, siguiendo un camino, que ya la mayoría de jugadores estamos recuperados, el plantel está completo. Cuando nos vemos en la cancha hay un equipo de buen pie, con mucha jerarquía y eso ayuda muchísimo a un presente que tenemos. Hemos mejorado.

- Llegó en 2019 y usualmente Emelec se acostumbró a pelear arriba. Ha sido un año distinto, ¿cómo lo vivió en lo personal?

Sí, no había experimentado esto nunca desde que llegué acá. En otros momentos hemos peleado y quizás pensábamos que no estábamos bien, pero este año ha sido el más duro. Un proceso nuevo dirigencial, muchos jugadores nuevos, técnicos. Todo lleva su tiempo. Emelec es un club muy grande y el tiempo apremia, nos fuimos acomodando y gracias a Dios vamos encontrando esa estabilidad.

- ¿Qué tan bien le vino a Emelec la llegaba del entrenador Hernán Torres?

Bien. Yo destaco la parte humana. Cuando tuve la lesión en la nariz, ellos siempre estaban a predisposición de cómo estaba pendiente y lo valoro un montón. En lo futbolístico está a la vista: es un equipo ordenado, vengo de esa escuela, entiendo lo que el técnico nos pide y con los muchachos vamos entendiendo el mensaje.

- ¿Qué es lo que Torres más les pide a los defensas?

Sí, fundamentalmente el orden, lo que nos compete a los defensores, con Leo (Luis Fernando León) y los chicos es mantener el orden, luego los de buen pie se encargan del resto, pero nosotros estamos preparados ante una posible pérdida o contragolpe para sostener el arco en cero.

- Leguizamón y León son los centrales titulares en Emelec, han dado solvencia, pero hubo una polémica por un cruce entre ambos en un partido de Copa. ¿Qué pasó?

Es súper normal, tenemos una excelente relación con Leo, es normal que nos puteemos, eso hace que mantengamos la concentración al 100, es normal del juego. A veces, las personas no saben lo que sucede y no escuchan, si bien puede interpretar, no sabe el porqué, pero hace que estemos concentrados y pendientes el uno del otro en el campo.

- ¿Hubo temor, nervios por el tema del descenso?

Yo particularmente no, porque confío mucho en este equipo, los jugadores que hay, pero también hay que ser realistas y estábamos viviendo una realidad atípica para la institución, lo que nosotros pretendíamos, pero estaba consciente de que faltaba muchísimo, y tuvimos una racha de lesiones nunca antes vista.

- ¿Cómo logró sostenerse todo el partido después de la lesión ante Técnico Universitario?

- Es fundamental el compromiso que tiene uno con el equipo. Soy muy de la vieja escuela de que el central no puede salir nunca, salvo que esté desmayado o algo por el estilo, pero en la situación que estábamos no nos podíamos dar el gusto de perder un cambio. Es una lesión que ya medio la conocía, no de esa magnitud, pero bueno a veces asumimos riesgos.

- ¿En qué momento supiste que era grave?

En el entretiempo (ríe) tenía la nariz corrida, no podía gritar, hablar y le pedía a Fer (León) que hable. “¿Qué me estabas diciendo?”, me decía él, y yo me manejaba con señas. Pero ya pasó, gracias a Dios ya estoy en el campo de juego, ese día que llegué a la clínica mi mujer me decía que me iban a internar, yo pensé que no. Pero bueno, mi esposa e hijas fueron claves para este rato, mi padre también vino a darme una mano.

- No es secreto que tiene una gran relación con José Francisco Cevallos y un gran partido de él fue contra Aucas, un juego que Emelec también lo sufrió por tanta situación, gol anulado, penal que no se pitó ... ¿cómo lo vivió?

La realidad es que estábamos acá en casa, y no creíamos la mala suerte. El palo pasaba por delante de la línea, nos errábamos manos a manos, el foul que no nos cobran y uno dice hasta cuándo, pero bueno después nos fuimos consolidando y sacamos resultados que necesitábamos.

- ¿Cómo llegó Jaime Ayoví al grupo?

La ‘Yoya’ es un fenómeno, como persona y jugador. De hecho, le cambié la camiseta cuando jugó en Liga de Portoviejo, es un hincha a muerte del club, está muy feliz de estar acá y que tenga este presente también es muy satisfactorio para el plantel, porque él dejó mucho de lado para estar dándonos una mano a nosotros.

- Hubo cambio dirigencial, ¿cómo se han manejado a la interna para manejar las críticas a ellos?

Uno con la experiencia que tiene, sabía que era un cambio muy grande para la institución, pero lleva su tiempo. Estar en Emelec los tiempos son otros, la hinchada, el club te exige y poco a poco se ha ido acomodando todo y la institución se está encaminando.

- Están lejos en la acumulada de puestos internacionales, pero ¿entienden que es una necesidad para Emelec llegar a una Copa?

Lo primordial es ganarle a Liga de Quito, vamos partido a partido tratar de sumarle todos los puntos, estamos en un club que te exige, nosotros somos jugadores que queremos competir, queremos estar arriba, conseguir logros para el club y creo que ganando partidos tras partidos lo demás se va dando solo.

