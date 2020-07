Lavolpe critica la falta de profesionalismo de Michael Arroyo

Ricardo Lavolpe es una voz autorizada en el balompié mexicano y de todo el continente americano, por eso su opinión siempre será importante, y mucho más si tiene alguna relación con Ecuador.

En diálogo con Direct Ecuador, el entrenador se refirió a su relación con Michael Arroyo. Es un secreto a voces que cuando coincidieron en el América y Atlas de México tuvieron algunos inconvenientes.

"Yo hablé con el presidente (de Atlas) para que se quede, pero quizás el contrato era mejor en Ecuador (con Barcelona) y se fue", afirmó el estratega.

Es impotertante recordar que el año anterior Arroyo también tuvo algunos inconvenientes con el Ídolo, incluso negándose a entrenar hasta que no le paguen una deuda que el club mantenía con él.

Lavolpe resaltó las cualidades técnicas del deportista, pero cuestionó su comportamiento.

"Si él entendería las cualidades que tiene puede lucir y trascender, y no lo hace, es porque no quiere pensar o entender. Él sabe las cualidades y la pegada que tiene, pero el fútbol tiene la disciplina. La disciplina que yo utilizo es para que brille el jugador. Me pasó con otros, entonces no entiendo por qué un jugador no entiende dónde brillar. De que es un jugadorazo, lo es; pero tiene su manera de ser", concluyó.