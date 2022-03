Esperar 23 horas por una entrada para ver el cotejo Ecuador vs. Argentina en el estadio Monumental fue necesario para algunos fanáticos. Este fue el tiempo que tuvieron que aguardar, afuera del estadio Modelo Alberto Spencer, cientos de hinchas que quieren ver a Gonzalo Plata enfrentar a Lionel Messi el 29 de marzo.

Desorden en la venta de entradas para Ecuador Vs. Argentina Leer más

Carlos Campoverde, hincha de la Tri, fue uno de los primeros en llegar. Eran las 10:00 del domingo y pensó que todo iba a estar bien organizado, pero no fue así. A pesar de ser uno de los primeros no entró, porque ayer, cuando se dio el inicio de la venta, hubo un tumulto y otra persona se adueñó de su puesto. “No puede ser posible, uno sufriendo por una entrada. Se pensó que las iban a vender por Internet y no pasó eso”, exclamó con coraje.

El peor momento fue a las 08:30, cuando se anunció que ya iban a ingresar, pero un grupo de hinchas que no había hecho fila generó una aglomeración e intentó tumbar las puertas. Incluso derivó en la caída de algunos aficionados que como todos pugnaban por un boleto.

La policía recurrió al uso de gas lacrimógeno durante los incidentes: las personas corriendo y la mayoría de fanáticos con sus puestos en la fila perdidos.

El efecto del gas provocó estragos. Fueron tres ‘gaseadas’ que generaron tensión, sin embargo, a las 08:50 la entrada de los fanáticos se normalizó, pero no sin antes reclamar que, en pleno año 2022, cuando la tecnología manda, la gente tenga que hacer tales sacrificios por una entrada.

Personal de la policía controla a un individuo durante la venta de entradas para ver el partido entre Ecuador y Argentina. CHRISTIAN VASCONEZ

Así lo dejó saber Marcos Abad, quien con su hija Rebeca llegaron la noche anterior a conseguir su entrada. Estaban preparados para la ‘guerra’ con plásticos y un paraguas. Al momento del descontrol, ellos pensaron que la venta se iba a suspender. Pero su cara de felicidad fue tremenda cuando el policía que custodiaba el ingreso les dijo que pasen. Fue como haber hecho un gol.

“No es justo todo esto, pero por la selección vale el esfuerzo” expresó el hincha, que entró corriendo con su hija tras múltiples ratos amargos.

Caso similar fue el de Juan José Cobos, quien llegó de La Troncal a las 21:00 del domingo. Por la lluvia tuvo que colocarse una funda de plástico como si fuera camiseta. Antes de entrar ardía de coraje por todo lo que le estaba pasando. Al final ingresó, pero entre golpes y gas lacrimógeno.

Uno de los aficionados muestra la entrada que pudo obtener para el duelo de la Tricolor. CHRISTIAN VASCONEZ

Jeremy Sarmiento volverá a la Tri, confirma una fuente cercana al jugador Leer más

Carlos Manzur, vicepresidente de la Ecuafútbol, lamentó las molestias en el expendio de entradas, como lo era inicialmente. “Confiábamos en que nuestro proveedor en línea no nos iba a fallar, pero esto se dio. Por eso tomamos la decisión de venderlas físicamente. No es lo más adecuado, pero nos vimos forzados a esto”, sostuvo en radio La Red.

Lo cierto es que a falta de dos semanas para ver jugar a la Tri frente a Argentina el letrero con la frase ‘no hay boletos’ está próximo a colocarse.