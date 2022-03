Desorden en la venta de entradas para Ecuador Vs. Argentina

Ni el agua ha sido obstáculo para que los hinchas hagan fila para conseguir las entradas para el partido Ecuador vs Argentina del 29 de marzo. Los aficionados llegaron a las instalaciones del estadio Modelo Alberto Spencer y el Coliseo Voltaire Paladines Polo, desde las 10:00 del domingo 13 de marzo, y la venta recién empezó hoy, lunes 14 desde las 08:30.

La fila de personas es tan larga, que se extiende por cuadras enteras, y llegaba hasta cerca del Policentro. Personas habían pedido permiso en sus trabajos y otros se estaban ganando el día en la compra de entradas.

Había mucha inconformidad en los hinchas, que comentaban que la venta de entradas había sido una burla por parte de los principales de la Federación Ecuatoriana de fútbol, debido que primero se dijo que iban a ser vendidas por internet, pero el sistema colapsó y ahora las venderían de manera presencial.

"No es posible que ahora que estamos llenos de tecnología, que todos manejamos los megas teléfonos, me toque dormir, en la calle por buscar una entrada, no es justo," dijo Gabriel un aficionado que no sabía donde ir para hacer sus necesidades el lunes 14 de marzo cerca del estadio Modelo, mientras hacía fila.

Es probable que las entradas ya se agoten el lunes 14 de marzo, debido a la gran demanda.

Son millares de personas que buscan una entrada, para ver en acción a la Tri de Ecuador y el equipo de Lionel Messi.