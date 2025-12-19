La reacción de Nunes le podría costar entre seis meses y un año de sanción

El técnico de Liga de Quito protesto el arbitraje de Álex Cajas en la final de la Copa Ecuador, que perdió ante U. Católica

El director técnico de Liga de Quito, el brasileño Tiago Nunes, fue el protagonista de la polémica tras el final de la Copa Ecuador 2025, partido disputado en el estadio Olímpico Atahualpa, ante el hoy campeón Universidad Católica.

Una vez que el árbitro central Álex Cajas dio por terminado el cotejo, el estratega salió corriendo hacia el centro del campo para increpar de manera airada al réferi, por supuestamente no aplicar tiempo efectivo de reposición.

Ante esto, Cajas le mostró la tarjeta roja expulsándolo del compromiso. Los asistentes del brasileño trataron de controlarlo, pero no hubo cómo, de ahí que se vio una especie de careo entre ambos.

En el forcejeo, Nunes llegó a agredir a uno de los jueces de línea, por lo que finalmente el DT podría ser sancionado en los próximos días con una pena de seis meses a un año, de acuerdo con el informe arbitral de Cajas.

Tras el episodio, el enojo del técnico liguista fue tal que no acudió a la premiación de su equipo, por ende no recibió la medalla correspondiente al segundo puesto. De acuerdo con versiones de prensa, la expulsión fue lo que hizo que Nunes no sea parte de la condecoración a sus rivales.

Nunes silenciado

Tras los festejos, la rueda de prensa con los ya coronados centró la atención. Hasta ahí fue Nunes; sin embargo, por estar sancionado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) procedió a apagarle el micrófono. Aún así el estratega se dio las formas de atender a los medios y dio las razones de su encontrón con Cajas.

“Fui a preguntarle por qué no expulsó a un jugador que sujetó por el cuello a (Fernando) Cornejo, cuando ya tenía tarjeta amarilla”, sostuvo.

Los jugadores salieron desencajados tras perder la final de la Copa Ecuador ante Universidad Católica KARINA DEFAS / EXPRESO

El otro reclamo fue por los minutos añadidos. “También le pregunté por qué de los ocho minutos de adición, solo se jugaron dos. No le gustó el reclamo. Cuando nos dirige (Cajas), especialmente de visita, las cosas no suelen salir bien”, enfatizó.

De acuerdo con el balance de esta temporada, Liga de Quito disputó tres torneos y no pudo ganar ninguno. En la Copa Libertadores llegó a semifinales, en la LigaPro aún pelea por ser segundo e ir directo a la Libertadores 2026, mientras que en la Copa Ecuador finalmente fue subcampeonato.

