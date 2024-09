Kiara Rodríguez le confesó a su mamá que va por otra medalla

Narcisa España es la madre de Kiara Rodríguez, quien mañana en la madrugada (03:00) podría volver a hacer historia en el salto largo, tras acabar de darle a Ecuador la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, en la prueba de atletismo de los 100 metros planos. Si el viernes logra otra medalla, sería la primera ecuatoriana con tres medallas una cita de este tipo.

Narcisa cuenta a EXPRESO cómo fueron las horas previas a la jornada de gloria del martes 3 de septiembre. Cuenta que ella y su hija se mudaron hace un mes del sur de la ciudad -donde vivían cerca del Trinipuerto-, para establecerse ahora al norte de Guayaquil. De ahí que la noche del lunes (19:00), la madre invitó a sus seres queridos a que la apoyaran viendo las etapas clasificatorias que arrancaron a las 05:00 del martes.

Fue una larga noche que terminó en Oro

kiara Rodríguez con su medalla de Oro en los Paralímpicos. Cortesía

Desde que se juntaron, hasta el inicio de las pruebas “no cerraron los ojos de los nervios”, dice con una sonrisa. Pasaron la noche en vela pendientes de Kiara en París.

“No nos hicimos problemas. En la refrigeradora había unas cervezas enlatadas y preparamos un seco de pollo. Nos quedamos todos hasta el otro día, cuando compitió Kiara”, explica la progenitora.

Doña Narcisa confiesa que en su corazón siempre sintió que su hija iba a dar la sorpresa: “Antes de la final, hablé con ella. Me dijo que todo estaba difícil, que la prueba iba a estar dura, pero ‘me la voy a llevar’”, le comentó la ahora medallista olímpica.

Kiara se convirtió en la mujer más veloz del mundo en la prueba reina de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Cortesía

Entre tantos nervios y ahora felicidad, la mujer tiene una anécdota divertida: hace cuatro años, cuando Kiara compitió en Tokio, vio su participación desde su casa en la Isla Trinitaria, donde hubo una gran bulla, fiesta, baile y griterío, mientras veían a la hija. Ahora, en su nueva casa, se olvidaron de que vivían en una ciudadela e hicieron una megafiesta, tanto así que los guardias llegaron sin saber qué estaba pasando, ni estaban enterados de que allí vivía la medallista.

Bastante bulla en casa nueva

“Nosotros felices, haciendo bulla, hasta que nos dijeron que debíamos bajar el nivel de ruido. Lo único que hicimos fue cerrar las puertas y ventanas, pero seguimos en el festejo”, dice entre risas doña España, quien ayer finalmente iba a conocer a los guardias.

Dice que cuando Rodríguez ya estuvo en la final, el corazón casi se le sale. Se olvidaron de los celulares y se dedicaron a celebrar. “Ella me dijo que iba a ganar y lo hizo. Ahora volví a hablar con ella y me confesó que va por la medalla en salto largo. Creo que se me va a salir el corazón si eso pasa. Me lo dijo con tanta seguridad que yo le creo”, finaliza una emocionada madre que estará la madrugada del viernes 6 de septiembre del 2024, esperando más de su adorada hija, quien se acordó de su hermano fallecido hace 10 años y le dedicó la medalla al cielo.

