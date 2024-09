Kiara Rodríguez: ¿Cuándo vuelve a competir en Juegos Paralímpicos?

Tras la histórica medalla de oro en los 100 metros planos, categoría T 47, la paratleta ecuatoriana Kiara Rodríguez se alista para volver a entrar en competencia en su segunda prueba de los Juegos Paralímpicos 2024 que actualmente se disputan en París, Francia.

Estefany López conquista el bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 Leer más

La guayaquileña de 23 años, quien ya alcanzó la gloria el martes 3, participará ahora en el salto largo, su especialidad, que tendrá su competencia final la madrugada de este viernes 6 de septiembre, desde las 03:00, hora de Ecuador.

De acuerdo con los registros, Kiara vuelve a aparecer entre las favoritas de esta prueba, tras el bronce que se colgó en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, cuando hizo la marca de 5.63 metros en la categoría T47.

Sobre esa revancha que tiene pendiente Rodriguez ya advirtió con anticipación: “Voy a buscar lo que se me escapó en Tokio”, afirmó a EXPRESO.

La adaptación a París, donde se esperan temperaturas entre 25 y 30 grados, a más de una humedad del 38%, no será problema para ella. “Entrené en Guayaquil, con un clima parecido, así que no será problema, y a mí me gusta el calor”, reveló a este diario en la previa.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!