El 8 de junio de 2015, Ecuador hacía historia al debutar en un Mundial femenino. En el equipo titular de esa Tricolor se encontraba Kerlly Real, con tan solo 16 años. Ocho años después, la futbolista está consolidada en la élite del balompié femenino como parte del Valencia de España.

Messi marca el gol del triunfo en su estreno con el Inter Miami Leer más

El fútbol es la pasión de Kerlly, quien resalta que su participación en la Copa del Mundo fue la vitrina que le permitió dar el salto a España, primero al Málaga y después al Córdoba, de la segunda división.

Sus destacadas actuaciones en estos equipos hizo que el Valencia apueste por su contratación, club en el que está por empezar su cuarta temporada. “La oportunidad del Mundial de 2015 no la desaproveché, me abrió las puertas al fútbol europeo”, confesó Real, a quien los cerca de siete años en territorio español ha hecho que se le pegue ese acento.

Recuerda que su primer año en España fue muy duro al estar lejos de su familia. “Tenía 17 años, lloraba, me ponía triste. Mis papás, preocupados, me decían que regrese, pero quería jugar en un nivel competitivo, ver hasta dónde puedo llegar. Hay momentos que se puede sentir que vas para abajo, pero es ahí cuando trabajo más. Todo eso me ayudó para crecer y ahora estar en un torneo que es de los más fuertes del mundo”, analiza la tricolor.

Llegar a Valencia fue lo mejor para la carrera de Kerlly, quien tiene mucho cariño hacia su club y valora la confianza que le han brindado para convertirse en una pieza importante del equipo.

Gonzalo Plata: Las repercusiones si decide irse al Al Sadd de Qatar Leer más

“El club siempre apostó por mí, estoy jugando en una liga con un nivel competitivo muy alto, cada vez me exijo más. Confiar en mí ha sido la clave para estar tanto tiempo en Valencia. Ir hacia adelante, confiando en mis capacidades. Siempre hay que querer más, soñar que sí se puede”, manifiesta Real.

Su objetivo es lograr que el cuadro español consiga la clasificación a la Champions League, competencia que enfatiza en su gran sueño. “Valencia me ha dado la oportunidad de demostrar que puedo, y cada vez quiero más”, indica.

Al consultarle sobre cuánto ha cambiado la futbolista adolescente que disputó la Copa del Mundo, a la actual que destaca en la liga española, con una sonrisa dice que “solo los años, mantengo esa niña adentro. Sigo siendo la misma, con más experiencia”.

Kerlly Real iniciará su cuarta temporada como parte del Valencia de España. archivo

Agrega que esto ha sido muy importante porque así disfruta de los momentos que le da el fútbol, la vida y reflexiona que “no se sabe qué pueda pasar mañana, es mejor vivir el día a día y valorarlos”.

Paris Saint Germain retiró a Mbappé de la gira en Asia Leer más

Kerlly, cada vez que es llamada a la Tricolor, llega con alegría, pese a los largos viajes y los efectos del cambio de horario. Se esfuerza en cada entrenamiento y cada que puede aconseja a las futbolistas más pequeñas que sueñan con llegar al fútbol europeo. “Les digo que el compromiso, la dedicación, la valentía han hecho que no me rinda”, detalla.

Pese a que las formas de juego son diferentes entre Valencia y la Tri, Kerlly busca la manera de acoplarse para poder ser un aporte al combinado nacional.

Sobre los cambios que ha observado en el fútbol femenino ecuatoriano, desde la clasificación al Mundial, cuando el apoyo era nulo, manifiesta que “se ha ido avanzando, pero muy poco. Se necesita que se llegue al profesionalismo en el país, que los clubes sigan creciendo. Los chicas deben aprovechar también las oportunidades de salir a clubes del exterior”.

Kerlly Real durante su participación con la Tricolor en la Copa del Mundo Canadá 2015. ARCHIVO

Analiza que se necesita mayor inversión de las empresas públicas y privadas a los equipos locales que son donde se forman las chicas, para que cuenten con equipos multidisciplinarios que abarquen áreas importantes como por ejemplo la psicología o la nutrición.

Lenín Preciado: “Me queda un ciclo olímpico más” Leer más

“Las chicas no llegan a mejorar en la selección, el trabajo es en los clubes. La Federación ha dado un primer paso con los juegos amistosos en las fechas FIFA, pero todavía falta mucho camino por recorrer para poder llegar a un nuevo Mundial, que es el gran anhelo de todas”, comenta.

Tras unas semanas de vacaciones en el país, después de una temporada que calificó como “muy cargada”, y de disputar con la Tri los juegos amistosos ante Cuba, Kerlly regresó a España para sumarse a los entrenamientos del Valencia.

“Empieza una nueva temporada, la cuarta como parte del Valencia, estoy muy ilusionada y con ganas de seguir creciendo”, sentencia.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!