Lenín Preciado es uno de los referentes del judo ecuatoriano en el alto rendimiento. Su presencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, avalan una carrera de más de 19 años, entre los que se cuentan medallas sudamericanas, panamericanas y varios eventos del ciclo olímpico. Desde el año anterior, en que cambió de categoría -de 60 a 66 kg- ha tenido un desafío que le ha costado “lágrimas”, pero hoy se siente adaptado. Eso pasa en un momento en el que Preciado ya empieza a pensar en la vida fuera del tatami, pues habla de su negocio, de formar una familia y de lo que espera una vez retirado, anticipando que en Los Ángeles 2028 será su última chance de conseguir esa presea olímpica que tanto añora.

-¿Cómo le fue en el último Open Panamericano de Chile?

- Me ayudó a entender muchas cosas. He mejorado, ya que me cambié definitivamente de categoría (antes 60 kg, ahora 66 kg) y me estoy adaptando. Cada combate que pasaba iba siendo un poco más difícil, pero fuera del resultado (ganó medalla de bronce), quedé satisfecho porque mejoré en ciertos aspectos en los que cometía errores y es señal que voy avanzando.

- ¿El resultado va a la par de la planificación a París 2024?

- Claro, tener una medalla es bueno, pero a qué costo, cómo la ganaste, porque obtener una medalla de oro no quiere decir que estés bien, de ahí que me fui contento con el resultado; ahora se viene una competencia en Córdoba y a seguir adelante. Ya para los Juegos Olímpicos de París 2024 vamos bien, tengo la cuota, pero quiero clasificar directo para que otro compañero pueda obtener ese cupo. Ese es el plan.

- ¿Cuál es la diferencia de clasificar directo o por cuota?

- Clasificas directo cuando te ubicas entre los 21 mejores del ranking mundial, mientras la cuota te la da la Panamericana con base en los mejores ranqueados por país. Ahora mismo estamos peleando Freddy (Figueroa), Vanessa Chalá y Jamileth (Corozo) para estar mejores ubicados, con más puntos. Solo así obtienes la cuota. Yo cumplo con eso y por el momento la tengo, pero no debo conformarme y seguir sumando puntos, porque la mejor forma es clasificar directo. Hay otros que están a 100 o 200 puntos de entrar directo; dependiendo la categoría son 21 o 18 del mundo.

- ¿Cómo es la sumatoria por eventos?

- Torneos como el Open Panamericano de Chile dio 100 puntos directos al ranking mundial y la mitad para al ranking olímpico. Otros como los Grand Prix dan 500 al primer lugar, 350 al segundo y 150 al tercero; un Grand Slam otorga 1.000 puntos, 750 al segundo y 500 al tercero. Un mundial, 2.000 puntos y es superfuerte. Ganando uno prácticamente ya estás adentro.

- ¿Qué le significó pasar de 60 a 66 kg?

- Fue una decisión difícil porque a veces estaba con un pie adentro y otro afuera (de la categoría). Me iba muy bien en 60 kg, pero el problema era el peso porque me tocaba regularlo mucho y sufría de descompensaciones; de ahí que la decisión costó, pero fue lo mejor. Hoy puedo comer, sin estar presionado en bajar de peso. En esta categoría empecé el año pasado (2022). La pandemia hizo que retrase mi ingreso a esta división un año para probarme, así que entré directo a competir fuerte por puntos, y no ha sido fácil, pero me estoy adaptando pronto.

En los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, Preciado ya fue bronce en su nueva categoría: la de los 66 kg. Archivo

- ¿Cuáles fueron las muestras de haber dado el paso correcto?

- El año pasado fui a un Grand Prix en Colombia y quedé séptimo. Ya en Ecuador hubo un Open Panamericano, en donde no me fue muy bien, pero fui a otro al siguiente mes y quedé en primer lugar. De a poco fui viendo mis errores y eso es clave para estudiar en qué mejorar. Hoy quiero aumentar en fuerza y masa muscular, porque en esta categoría sí hay bastante diferencia.

- ¿Qué le queda por competir de aquí a París 2024?

- Este año está Córdoba, además un Open Supercopa en Guayaquil, que dará 500 puntos, pero será duro porque vienen muchos países para sumar al ranking olímpico y mundial. Posteriormente, ya viene el Panamericano en Canadá y los Juegos Panamericanos en Chile. Ya a inicios de 2024 habrá gira completa por Europa y Sudamérica para prepararnos e ir conociendo a los rivales y mejorar en técnica.

- ¿Siente como revancha los Juegos de París, tras no conseguir nada en Tokio?

- Siempre me he preguntado eso, sin embargo, sé que si ganar una medalla es algo difícil, ahora con más razón cambiando de peso. Aun así, mis ganas de seguir avanzando están intactas, tengo que pelearla y voy a hacer un ciclo más en el judo, sino será la próxima generación con mis hijos, sobrinos o entrenando a algún pupilo.

- ¿A sus 29 años ya está hablando del retiro?

- (Ríe) todavía no, un ciclo más. Todavía tengo esa sed y deseo de competir, esa adrenalina, ese sentimiento de que puedo lograrlo. Eso me motiva a seguir adelante y seguir ciertos sueños.

- ¿Esto lo sabe su entrenador o compañeros?

- No, pero tengo claro lo que quiero. Gracias a Dios, me he preparado, estudie Administración Deportiva, tengo mi negocio y quiero tener mi familia. No quiero perderme esas etapas. Quiero vivir mis momentos al retirarme del judo. Si me llega una propuesta de ser entrenador, creo que la aceptaría. Ya lo analizaré en su momento.

- ¿Qué negocio tiene?

- Uno de exportación de camarón. Lo tengo en Machala, con mi papá; juntos le estamos dando fuerte. Es un negocio duro de construir, como mi vida deportiva, pero vamos avanzando bien y, gracias a Dios, las cosas están resultando, tengo la visión clara. Sé que las cosas van a salir bien.