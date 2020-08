Kaviedes sobre 'Sí se puede': "Es una producción hecha con talentos de mí país"

El ex 10 de la Tricolor ha alzado su voz por los comentarios que ha generado la novela. “Es un desastre, me parece mala la producción... Y de paso mi personaje es de 1,90”. Álex Aguinaga, el mítico jugador -con 19 centímetros menos que el actor que lo caracteriza- lo dijo y con eso se armó la polémica en torno al seriado ‘Sí se puede’, de Ecuavisa. Las críticas y comentarios llovieron enseguida.

Para muchos, hay detalles que se han pasado por alto en la telenovela ecuatoriana, y ciertos aspectos no están apegados a la realidad. El personaje central de la producción ecuatoriana es Jaime Iván Kaviedes, quien en realidad desde que se le ocurrió decir que iba a marcar el gol para irnos al primer Mundial, todo lo que hace o deja de hacer causa polémica.

El Kaviedes de la telenovela (Eduardo Maruri) es distinto al de la vida real. El jugador en la década de los 90 y los años 2000 no hablaba casi nada, pero el actor sí lo hace.

“Yo era muy retraído, hablaba poco, pero hay un detalle: desde el inicio se dice que es una producción basada en hechos reales, y no hay problema”, expresó Jaime Iván, quien deja en claro que la palabra ‘ñaño’ no estaba en su vocabulario.

Kaviedes se sonríe por la fama de seductor que tiene en la producción y porque le han inventado una ex, pero acepta que es parte del drama.

Parte del elenco de la novela ´Sí se puede'. Cortesía

“Seamos sinceros: los ecuatorianos damos palos porque sí, palos porque no... y por si acaso. Así somos. No nos damos cuenta de que es una producción nacional, hecha con talentos de mí país. Te soy sincero: a mí me tiene sin cuidado lo que diga la gente. Ahora todo el mundo comenta, que no le gusta esto, que lo de allá. Yo apoyo el tema de la producción ecuatoriana. Ahora veo que gente habla hasta de los viajes, y muchos no han llegado ni al aeropuerto”, comentó Kaviedes con esa sal que pone cuando habla de los que lo critican.

Él tiene claro que hay cosas que no son reales y también mucha ficción, pero cree que se ha mantenido gran parte de la “esencia”, debido a que se conversó con los productores.

A Kaviedes le causa gracia y le sorprende que se hable de mujeres en la serie, porque él nunca mencionó eso, aunque ve que “hay una mezcla de una ex, pero eso tampoco me quita el sueño”.

Sobre los personajes, dice que lo hacen reír los acentos que tienen Bolillo Gómez (Silvio Plaza) y Modesto Gordillo (Mao House), que en realidad hace del expresidente Chiriboga.

Hay una parte de la telenovela que le ha sacado lágrimas y trata del tema de la muerte de sus abuelitos. Dice que eso sí ha sido duro para él, a pesar de que está ambientada en una época distinta.

“Eso me mata, créelo, eso es lo más fuerte para mí, porque yo lo viví. Me transportó a esa época. Y no se olviden de que es un tema que siempre he evitado tratar, por lo fuerte que es para mí”, expresó Kaviedes, quien habló con EXPRESO justo a la hora en que Ecuavisa transmite la telenovela.

“Todo el mundo habla de la telenovela de la selección. La veo entretenida, me gusta”, dijo el Nine.

Se ríe al ver al personaje de Figurita y dice que en realidad él no estaba en la época de la clasificación. “Tenía muchos primos y amigos que trabajaban en ese tiempo conmigo. Ojo: en esa época no me gustaba manejar carro”, confesó Kaviedes.

Si no les gusta, cambien

Sobre las opiniones de Aguinaga, se sonrió y comentó que también hay que dar mérito a los talentos ecuatorianos que han hecho la telenovela. “Esto es fácil: al que le guste la producción la puede ver; al que no, que cambie de canal”, señaló Kaviedes.

Agregó que “muchos dicen que yo era malcriado, la realidad es que no me gustaba hablar mucho, y lo que se está viendo es ficción debido a que así no era”.

Sobre su compañero de habitación en la telenovela, Edwin Tenorio, dice que en la vida real se llevaba bien con él. Cuenta que compartía las concentraciones con Pancho Cevallos desde el inicio y espera ver en los próximos capítulos a Pepe Pancho.

Kaviedes, ya sea dentro o fuera de la cancha, o en la telenovela, da de qué hablar.