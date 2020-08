Gruezo: "Me sorprendió la invitación de Aguinaga"

Afirma que la noticia lo sorprendió y, aunque evita hablar de ello, seguramente es por la falta de confianza que el dirigente ecuatoriano tiene en el entrenador criollo. Sin embargo, el nombre de Carlos Gruezo fue mencionado por Álex Aguinaga para que integre el posible cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, en caso de que el Güero sea el elegido.

“A cualquier entrenador del mundo, si le llaman de una selección es un símbolo de orgullo. Cuando Álex (Aguinaga) me llamó para hacerme la invitación, te llena de mucha alegría. Si fuera para un club, ahora mismo sería un no. No puedo decir un si o un no, hay cosas que uno tiene que evaluar”, afirmó Gruezo.

El exjugador de Barcelona desea que primero se solucionen los conflictos creados alrededor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), donde Francisco Egas y Jaime Estrada se disputan la presidencia.

“Yo soy muy respetuoso de las personas e instituciones. La federación es una institución grande, si te entristece leer noticias de la división de la dirigencia y cosas negativas que no le hacen bien al fútbol. Como ecuatoriano me gustaría que todo nos lleve a buen puerto, eso es trabajar en armonía. Quien se ve beneficiado de esto es la selección y el pueblo. Sobre la mesa deben poner sus diferencias y arreglarlas, trabajando por separado es difícil conseguir las cosas”, acotó.

Si Aguinaga llega al comando técnico del combinado nacional, sus asistentes serían:

Edison Mendez, Juan Carlos Burbano, Carlos Tenorio y Carlos Gruezo.