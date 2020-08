José Francisco Cevallos le explica a su hijo las peleas en la novela 'Sí se puede'

Al contrario de Álex Aguinaga, quien aseguró que lo interpretó un actor mucho más alto que él, a José Francisco Cevallos se lo ‘encogió’ en la telenovela Sí se puede: el actor que lo representa, Ariel Zöller, tiene unos 10 centímetros menos que él.

El golero dice que ve la producción nacional con su hijo Matías y que muchos aspectos del seriado le dan risa, como las características del actor y sus esfuerzos por tratar de ser como él. Sobre todo en los gestos.

El actor Ariel Zöller interpreta a José Cevallos en Sí se puede Archivo

'Pancho', que disputó el Mundial del 2002, dice que se siente agradecido de que lo hayan tomado en cuenta: “Es en parte realidad y en parte ficción, pero me agrada, me divierte, aunque hay cosas que no son reales y debo explicárselas a mi hijo Matías”, indicó Cevallos.

El guardameta se refiere al capítulo de la pelea en el camerino en el partido ante Uruguay. “Lo primero que mi hijo me preguntó fue por qué peleamos y me tocó explicarle la realidad de lo que pasó, cómo fueron las cosas”.

Dijo que sonríe al ver al Cevallos 'chiquito' en la telenovela. “Debemos de destacar que hay cosas que son ficción, esto es televisión”, enfatizó Cevallos, que 18 años después de la gesta de clasificar al Mundial, está en la pantalla de Ecuavisa.