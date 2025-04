Kaviedes sobre Kendry Páez: ¿Qué consejo le daría el Nine a la Joya de Ecuador?

Kendry Páez no jugó en los partidos de la Tri ante Venezuela y Chile, en las fechas 13 y 14 de Eliminatorias Sudamericanas

Por sus grandes condiciones cuando jugaba y las actitudes extrafutbolísticas por las que pasó, la exfigura de la selección ecuatoriana Jaime Iván Kaviedes fue preguntado al respecto de una posible recomendación que le daría o haya dado al joven futbolista Kendry Páez para su carrera profesional.

"Yo no puedo darle consejos a Kendry Páez, eso ya lo dije. Dijeron que yo le había dado consejos, yo no se los doy a nadie", respondió el Nine en primera instancia en entrevista para el programa Los Hackers de la Farándula de Ecuavisa.

El exgoleador de Emelec y otros equipos ecuatorianos, además agregó: "De ahí, como experiencia de vida, si él o cualquier chico se me acerca, nos sentamos, conversamos y me cuenta algo de lo que está viviendo, lo único que voy a hacer es contarle lo que yo he vivido. Que le sirva como experiencia de vida y él decidirá al final".

Un 7 de noviembre del 2001 Jaime Iván Kaviedes, hizo el gol que llevó a Ecuador a su primer mundial de fútbol. ARCHIVO EXPRESO

Los cuestionamientos Kaviedes sobre Páez, quien tan solo tiene 17 años, radican en que por su destacado talento ha logrado ser parte de la selección tricolor mayor y fue fichado por Chelsea de Inglaterra. Sin embargo, en el corto periodo de su carrera ya se ha visto señalado por las actitudes poco profesionales fuera de las canchas.

Ni en Independiente del Valle ni con Ecuador, ¿desde cuándo no juega Kendry Páez?

Actualmente Kendry ya tiene más de un mes sin jugar un partido oficial. Luego del último compromiso en el Sudamericano Sub-20 (Ecuador vs Argentina) no ha pisado cancha de manera profesional, durante este periodo se mantuvo haciendo pasantías con Chelsea, club dueño de su pase, pero posteriormente regresó a Ecuador para entrenar con Independiente del Valle.

Páez fue convocado para los partidos de la Tri ante Venezuela en Quito y Chile en Santiago, por las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas. No obstante, la Joya no tuvo minutos en ninguno de los dos encuentros. Por ahora se desconoce en dónde jugará.

