Barcelona SC: La estrategia de Segundo Castillo para el éxito en la Copa Libertadores

Barcelona ‘pisa’ fuerte y no ‘afloja’ en casa. El equipo dirigido por Segundo Alejandro Castillo, con la reciente victoria ante Independiente del Valle (IDV) en el inicio del grupos de la Copa Libertadores, revalidó su buen momento en la presente temporada, la que también se distingue por lidera en LigaPro.

La intensidad y llegada al arco contrario desde el primer tiempo es una característica que se ha presentado en el Ídolo como local en los duelos por Copa.

Ante El Nacional (1-1), a pesar que perdió a un jugador en el minuto 10 (expulsión de Mario Pineida), en el primer tiempo remató al pórtico en 4 ocasiones y tuvo 2 grandes chances de gol.

El volumen ofensivo del conjunto amarillo se vio reflejado en la goleada (3-0) sobre Corinthians. Con una posesión de pelota superior al 60 % a favor en la primera mitad, tuvo certeza frente al guardameta contrario y concretó tres de los 17 disparos en total.

Contra los Rayados, el pasado martes 1 de abril no fue la excepción. Los toreros lograron 6 remates que inquietaron al arquero Guido Villar previo a la finalización de los primeros 45’. El gol de Bryan Carabalí al minuto 5 es la muestra de la búsqueda inmediata de incrementar el marcador.

Otra particularidad que se muestra en el plantel de Castillo es que defiende bien su resultado. Contra los Puros Criollos convirtió el empate al 68’, ante el Timao recibió un solo tiro a su pórtico, mientras que los Rayados no lograron hacerlo en ninguna oportunidad.

Segundo Castillo, la presión y la intensidad es su arma con Barcelona

El director técnico de los toreros destacó el desempeño de sus dirigidos, a pesar de la dificultad. “El equipo hizo un buen trabajo en general. Siempre es bueno arrancar con el pie derecho, este torneo, que es corto y exigente. Tenemos tres puntos y esperamos ir por más”, explicó Castillo.

Al respecto del rival y el juego mostrado en la cancha del Monumental, el entrenador ecuatoriano dijo: “el equipo cortó los circuitos de Independiente, los incomodó, fuimos muy intensos a la hora de presionar y llevamos al partido al ritmo nuestro, sobre todo el primer tiempo. Y nos llevamos un resultado para, paso a paso, ir soñando a pelear esta competencia, que es un deseo para el club”.

El capitán amarillo Xavier Arreaga también expresó que “es de vital sacar los puntos en casa para seguir soñando en avanzar por la siguiente fase” de la Libertadores. Reafirmó además que el grupo está unido y comprometido para afrontar lo que se viene en LigaPro y en torneo internacional.

Jandry Gómez, la importancia del triunfo ante IDV y confianza de sus compañeros en Barcelona

Por su parte, el mediocampista ofensivo Jandry Gómez, quien es parte del crecimiento colectivo e individual también resaltó que “fue difícil” mantener el arco en cero, sobre todo por el contexto (lluvia y estado de la cancha). Mencionó que “la clave” para asegurar la victoria fue “incomodarlos y presionarlos arriba y no dejar que tengan su juego”.

Gómez, de 18 años, respondió cómo es el trato con los más experimentados y su evolución con el primer plantel. “Me alientan, me da la confianza para seguir creciendo. Me dicen que no tema y haga lo mío, eso me hace jugar más tranquilo”.

Barcelona girará la ‘página’ y por delante en el calendario tendría la visita a Liga de Quito en LigaPro. No obstante, este encuentro será aplazado debido a la participación copera de los Albos.

¿Cuál será el próximo rival de Barcelona SC en Copa Libertadores?

Los toreros viajarán a Buenos Aires para enfrentarse a River Plate en el estadio Más Monumental el martes 8 de abril. Por lo tanto, Castillo tendrá seis días para afinar su estrategia que exija su mejor versión en busca de un resultado positivo ante otro rival exigente del grupo B.

