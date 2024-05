Kaviedes asegura que anotará un gol en el último partido de su vida

El ex jugador Jaime Kaviedes se puso nostálgico una madrugada en Paute, Azuay. Se fue a la terraza y comenzó a agradecer a Dios. No solo eso, también habló de lo que quería hacer en el futuro. Lo que más sorprendió fue cuando dijo: "He aceptado a Dios en mi vida".

Estaba tan nostálgico que comentó que estaba escuchando la historia del boxeador Muhammad Ali, cuando el entrenador le pidió un round más y Ali respondió: "Estoy dando todo de mí para jugar el último partido de la vida".

Todo lo documenta en video

Caminando en medio de la oscuridad, Kaviedes sabía que todo lo que dijera sería tendencia en las redes sociales. Reflexionó: "Estaba pensando en este último partido de mi vida, en mantenerme enfocado y tranquilo, en vivir la vida que siempre soñé, que siempre quise".

El exjugador de fútbol Iván Kaviedes. INSTAGRAM

Señaló que en estos momentos está jugando dos encuentros cruciales, uno en la cancha y otro en la vida: "El partido de la vida ya lo estoy jugando, pero anotaré mi último gol. Espero que me acompañen".

Destacó el apoyo a Antonio Valencia

Recordó que cuando pedían que lo saquen del juego, pero Bolillo Gómez lo mantuvo en el equipo porque confiaba en él. Luego, en su cuenta de Instagram, donde tiene 130.000 seguidores y ha realizado 619 publicaciones, agradeció a Antonio Valencia, con quien conversó recientemente.

Toño incluso le ofreció trabajo. Kaviedes le dijo: "Toño, hermano, gracias de corazón por siempre poder contar contigo. Igualmente, a ti @luismurillo1979, hermano de vida, muchas bendiciones para ti. Los mayores éxitos en todo lo que se han propuesto con el equipo y en lo personal. Gracias por el video".

Jaime Iván Kaviedes siempre ha sido noticia, ya sea por sus goles o por lo que hace fuera de la cancha. Es, sin duda, un crack.

