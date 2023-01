Los juveniles, cada vez con menos espacio en la Serie A

En 2006 Mike Rodríguez se ganó un espacio en Barcelona a punta de esfuerzo y sacrificio, con apenas 15 años.

Pero no solo su talento le permitió hacerse un nombre en el Ídolo, sino también le favoreció obligatoriedad del juvenil en cancha, que dispuso la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desde 2007.

Rodríguez, actualmente retirado del fútbol y con 33 años, ve con preocupación el poco espacio que están teniendo los jugadores juveniles, sobre todo en los clubes del Astillero, desde que a mediados de 2015 se anuló dicha disposición.

“Al primer equipo de Barcelona me llevó el ‘profe’ Juan José Peláez en 2006, un año antes de que se diera la disposición del juvenil en cancha. Debuté con 15 años, pero al año siguiente ya no me pudieron bajar (risas), por la disposición de la FEF. Eso permitió que muchos jóvenes nos diéramos a conocer en el país”, afirmó Rodríguez.

El exvolante del cuadro canario aseguró que, pese a que los técnicos y dirigentes se opusieron en su momento, los ‘frutos’ se vieron con el pasar del tiempo.

“Recuerdo que solo por cumplir el juvenil era titular y apenas iniciaba el partido lo sacaban. Luego se determinó que teníamos que estar un tiempo obligado en cancha y eso permitió que se ganara ritmo y confianza. A raíz de eso se fortalecieron las selecciones juveniles de Ecuador y en 2019 fuimos campeones Sudamericano sub-20 y tercero en esa categoría en el mundo”.

Independiente del Valle y Liga de Quito son de los pocos clubes que se preocupan por trabajar en las formativas, el resto no lo hace

Mike Rodríguez, exjugador de Barcelona

En el caso puntual de Barcelona, Rodríguez indicó que al haberse anulado la medida, los técnicos no se sienten comprometidos en mirar a las formativas.

“El año pasado subieron a dos o tres chicos a primera. Solo Leonardo Yánez (18 años) y Guillermo Rendón (19) tuvieron algo de espacio, pero no se pudieron consolidar. Lamentablemente la mayoría de técnicos solo busca ganar títulos y se descuida de las bases”.

Carlos Villacís, expresidente de la FEF, afirmó que la disposición del juvenil en cancha que impusieron en 2007 se dio con la finalidad de potenciar las selecciones juveniles de Ecuador y con proyección a la Tricolor de mayores.

“Al principio nos peleamos con todos. Nos costó trabajo imponer esa regla, porque los directivos no querían. El tiempo nos terminó dando la razón con el progreso que hemos tenido a nivel de selecciones”, indicó Villacís.

El extitular de la Ecuafútbol sostuvo que aquella disposición obligó a que los clubes se enfocaran y destinaran mayores recursos a sus equipos formativos.

“Si bien un solo juvenil era el que estaba en cancha, al primer equipo subían tres o cuatro chicos, pues el técnico debía tener varias opciones y eso le dio mayor rodaje a los jugadores jóvenes”.

Actualmente, el poco espacio de los ‘pelados’ no solo se dará por la falta de obligación de los clubes, sino también por el aumento del cupo de extranjeros (8), que fue aprobado para el torneo de la LigaPro 2023.

“Siento preocupación por lo que pueda pasar con las selecciones juveniles del país, pues esta medida le resta espacio a los chicos y al jugador nacional”.