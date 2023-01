Este miércoles 18 de enero debía jugarse el Barcelona vs. Atlas de México, en el estadio de Daytona Beach, iba a ser el primer encuentro internacional del Ídolo, pero la empresa organizadora, Valencia Media Group, le dijo a la dirigencia del elenco ecuatoriano que ese partido no se podía jugar, debido a que el conjunto azteca no pudo llegar hasta Estados Unidos.

Los hinchas canarios en tierras americanas lo han tomado de varias maneras.

Noche Amarilla 2023: dónde, cuándo y las novedades Leer más

Orlando de la Torre es ecuatoriano y director deportivo del Deltoma Youth Soccer Club, vive en Orlando, Florida, tenía todo listo para ir hasta Daytona, que está a 45 minutos de su residencia, pero se quedó con las ganas.

“De los tres partidos pretendía ir al de Daytona por la cercanía, era un hecho que iría más gente, pero ya no se dio. Mientras que para ir al de Miami está más lejos, es como tomarse todo el día por la distancia. Me quedé con las ganas de ver a Barcelona” explica el compatriota.

Hasta ahora los partidos en Dallas y Miami siguen en pie, los barcelonistas que residen cerca a esas ciudades hacen planes, pero en cambio otros fanáticos que viven en Nueva York y Nueva Jersey viajarán para la Noche Amarilla, el 28 de enero.

“Hay hinchas amarillos que han planificado ir hasta Guayaquil, gastarán un poquito más, pero harán tres cosas: ver a Barcelona, visitar a la familia y hasta darse unas cortas vacaciones. Ahora por el clima, en Nueva York, ha disminuido el trabajo y es un buen pretexto el Ídolo para viajar a Ecuador” expresa Víctor Pincay, principal de la barra Sectima Oscura.

Por otro lado, el entrenador Fabián Bustos tendrá más entrenamientos que no estaban programados al inicio, debido a que no hay viaje para Daytona y el que realizará el jueves, ambos serán a doble jornada.

Barcelona para completar los tres partidos que ha programado en Estados Unidos pactó un encuentro a puerta cerrada en Miami.