A sus 27 años Facundo Barceló no pierde la esperanza de consolidarse como uno de los delanteros más destacados del fútbol uruguayo. El Atlas de México y Emelec son los equipos más destacados de su larga hoja de vida, que tuvo su punto de partida en 2013, en el Liverpool de su país natal.

Hoy, debido a la para obligada que vive la LigaPro -producto de la pandemia del coronavirus-, el ariete charrúa habló de diversos temas, como la forma en la que llegó al tricampeón.

"Cuando hubo la propuesta de Emelec no conocía mucho del fútbol ecuatoriano, pero tenía amigos como Leandro Vega (del Bombillo), Bruno Piñatares y Emmanuel Martínez (de Barcelona). Ellos me dijeron que era muy bueno, fue por eso que me decidí", indicó, en diálogo mantenido con la emisora La Redonda.

Barceló resaltó la forma física del futbolista nacional, especialmente de uno de sus compañeros.

“El jugador ecuatoriano tiene mucha calidad humana, son muy buenos compañeros. Hay mucha calidad, la parte física es la que se destaca pero de ahí son muy buenos compañeros. En mi humilde opinión, al jugador ecuatoriano le falta un poco afinar la parte táctica, la parte técnica de jugar con el balón. Es difícil, pero un jugador ecuatoriano con toda la parte física que tiene, agregando conceptos futbolístico, sería muy bueno. La contextura que tiene la Tuka (Roberto Ordóñez) me impresionó, es algo que nunca había visto y dije ‘con este me tocará pelear’. También me llamó mucho la atención la dupla que hacen Romario Caicedo y Robert Burbano por la derecha”.

Finalmente opinó respecto a la situación que vive el país, debido a la pandemia del coronavirus.

“No estaríamos en condiciones de volver a los entrenamientos. Lo veo lejano, esto va para largo y por la información que tenemos nosotros, estaremos en abril entrenando desde casa. A veces se hace difícil entrenar solo por el tema de la motivación y lo psicológico. Hoy, después de mucho tiempo pude verle la cara a mis compañeros por la aplicación zoom y fue muy bueno”, concluyó.