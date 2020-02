Varios jugadores eléctricos se bautizarán en la Sudamericana

De Emelec a Botafogo Leer más

Ocho jugadores de Emelec dejarán de ser novatos en la Copa Sudamericana, cuando la tarde del jueves 06 de febrero (17:15) el Ballet visite a Blooming de Bolivia, en el juego de ida de la primera ronda de este torneo Conmebol.

Pedro Ortiz, Roberto Ordóñez, Facundo Barceló, Alexis Zapata, Aníbal Leguizamón, Jefferson Caicedo, Marlon Mejía y John Mero son los jugadores azules que nunca antes han podido participar en dicho certamen.

Previo al viaje a tierras bolivianas, Zapata, el volante colombiano de Emelec, comentó que esta será la primera vez que disputará un partido Conmebol, pues cuando militó en Envigado o Millonarios de su país, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Esta será una linda experiencia para mí. Nunca antes he podido de disputar un compromiso de Sudamericana o Libertadores, pero esto no me genera presión, al contrario me motiva. Al igual que el resto del grupo estoy convencido de que esta será una buena temporada para Emelec, en el plano nacional e internacional”, sostuvo el jugador colombiano.

Zapata, quien la semana anterior pudo anotar para los azules, en el duelo amistoso ante Liga de Portoviejo, durante la Explosión Azul, aseguró estar contento por dicho tanto, pero que ahora tratará de hacerlo en un duelo oficial.

“Me siento optimista de que traeremos un resultado positivo y en lo personal fue gratificante debutar con un gol, aunque fue en un cotejo amistoso. Ahora espero poder hacerlo en la Sudamericana, contra un duro rival como Blooming”.

El delantero Roberto Ordoñez es uno de los ocho jugadores que aún no ha tenido participación en la Copa Sudamericana. Cortesía Emelec

Por su parte el golero Ortiz destacó que se siente motivado por debutar en la Sudamericana, debido a que su única experiencia Conmebol ha sido en la Copa Libertadores. Lo hizo en 2018 y 2019 con Delfín.

“La Sudamericana es un torneo que me falta por disputar. Hay equipos muy complicados en este certamen y sabemos que no será nada fácil. Como jugador he tenido muy pocos partidos internacionales, así que me siento con muchas ganas de iniciar este nuevo reto”, comentó Ortiz.

El golero esmeraldeño acotó que en Bolivia esperan alcanzar un empate o una victoria, para llegar tranquilos al cotejo de vuelta, programado para el 20 de este mes en el Capwell. “Siempre será bueno cerrar de local con nuestra gente y nuestra hinchada, ya que su empuje impone miedo al rival, ya que hacen temblar el estadio”.

Ortiz destaca el juego aéreo del Blooming Leer más

En las estadísticas esta será la tercera vez que Blooming y Emelec se enfrenten en un torneo Internacional.

La primera vez que se cruzaron ambos elencos se dio en la Copa Libertadores de 1999, mientras que la segunda vez se produjo en la desaparecida Copa Merconorte de 2001.

De este número de enfrentamientos el cuadro millonario nunca pudo ganar en condición de visitante, ya que en la primera ocasión perdió 2-0 y en la segunda igualó sin goles. Hoy el Bombillo espera acabar con la mala racha.