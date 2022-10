Juegos Suramericanos: Ecuador, su peso en oro

No fue una, ni dos, sino tres. El levantamiento de pesas se convirtió este miércoles 5 de octubre en la disciplina con mayor consecución de medallas de oro para Ecuador, en lo que va de los Juegos Suramericanos que se disputan en Asunción, Paraguay, luego de que los halteristas tricolores Neisi Dajomes, Lisseth Ayoví y Dixon Arroyo lideraran con merecimientos de sobra sus competencias.

Andrés Gómez se toma la revancha y gana la quinta válida del Provincial de Karting Leer más

Dajomes en los 87 kilogramos, Ayoví en los + 87 kg y Arroyo en los + 109 kg, no tuvieron competencia que se les iguale, ya que incluso obtuvieron el primer lugar de sus categorías imponiendo nuevas marcas regionales.

La campeona olímpica Neisi Dajomes pulverizó todos los pesos de sus rivales de la serie en el primer intento de arranque, en el que levantó 110 kg; sin embargo el objetivo estaba más allá: romper su propia marca de 113 kg, por lo que salió por segunda vez a la plataforma para registrar 115 kg. Al final fijó un total de 250 kg (115 arranque y 135 envión).

“Habíamos trabajado con mis entrenadores para conseguir ambos objetivos, gracias a Dios lo logramos... Me siento muy feliz, no solo por el logro, sino también porque poco a poco me estoy adaptando a esta nueva categoría (logró el oro olímpico en los 76 kg); es duro, pero tenemos fe en que vamos a lograr llegar al peso en buena forma... Esta medalla se la dedico primero a Dios, a mi familia, entrenadores y todos los que me han apoyado”, precisó emocionada la tricolor.

Ya en la competencia de los +87 kg, casi de manera simultánea, Lisseth Ayoví tampoco tuvo rival y se llevó el oro sin muchas complicaciones; además de que también impuso una nueva marca suramericana en la modalidad envión levantando 150 kg.

Prev Next Lisseth Ayoví fue la mejor en los + 87 kg e impuso nueva marca a un récord que antes también fue suyo. Cortesía

Dixon Arroyo, monarca en la división + 109 kg, iba por un récord, pero solo sacó medalla de oro. Cortesía

“Esto es un premio al trabajo, a la constancia y estoy feliz y agradecida de Dios...”, precisó Lisseth.

Para hacerse dueña de la medalla dorada, Ayoví alzó un total olímpico de 265 kg, producto de los 115 conseguidos en la modalidad de arranque y los 150 en envión.

Independiente del Valle: Una celebración con emojis y fotos Leer más

Finalmente la jornada dorada tricolor la cerró el halterista Dixon Arroyo, el mejor de la división +109 kg, tras registrar un peso total de 372 kg (175 en arranque y 197 en envión). “Por la medalla de oro me siento feliz, pero un poco decepcionado por las marcas, ya que he levantado más peso, pero le agradezco a Dios por este logro muy importante que sirve para darle alegrías al país...”, señaló Dixon.

Las tres preseas doradas de de este miércoles no fueron las únicas en pesas. Un día antes, Angie Palacios, hermana de Neisi, dio otro oro que hicieron que esta disciplina sume 4 primeros lugares de los 9 que hasta el cierre de la edición ostentaba Ecuador en el medallero general, donde transita en el sexto puesto de entre 15 países.

En también se logró dos medallas de bronce, una en karate con Fred Proaño en -67 kg, quien además clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023; y en taekwondo con Fernando Salgado en Poomsae individual.