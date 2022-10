¡Un partido épico! Así fue el juego que difícilmente podrán olvidar los futbolistas del Independiente del Valle, y sus parejas, quienes veían emocionadas cómo los amores de sus vidas lo daban todo en la cancha.

Junior Sornoza, Lolo Faravelli, Lautaro Díaz, entre otros, sacaron su lado romántico y no dudaron en compartir el triunfo con ellas desde las redes sociales. Selfies, fotos con la copa, y también besos. ¿Por qué no?

Bien guapeados y bautizados a los amistosos Leer más

EXPRESIONES les muestra lo que no se vio luego de salir campeones de la Conmebol Sudamericana 2022, tras derrotar 2-0 al São Paulo, de Brasil.

EL MÁS FAMILIERO

El ecuatoriano Junior Sornoza también tuvo barra comandada por su familia. La más orgullosa, Liceth Casanova, quien llevó a los dos hijos de ambos al estadio.

“Mi amor quiero que sepas que soy la mujer mas feliz del mundo con verte alzar esa copa. IDV Campeón”, dice en un carrusel de fotos y videos que posteó desde su Instagram. Sin duda, una esposa orgullosa.

LA MUJER DEL GOLEADOR

Lautaro Díaz y su pareja, Marianella De Arca. Instagram

Lautaro Díaz no solo se llevó las miradas por su golazo, probablemente el más importante de su carrera, sino también porque no hubo con quien no se tomara una foto.

El hecho de que el partido haya sido en su país natal, dio oportunidad a que vayan a verlo sus familiares y amigos. Y eso ya era bastante barra. Pero la que lideraba era su pareja, Marianella De Arca.

Un clásico para Netflix Leer más

“Somos campeones. Tarde soñada con familia y en Argentina… ¿Qué te puedo decir? Es todo lo que soñamos en cada tarde de mates hablando de vos, de tu carrera… Te amo mucho. Que esto siga”, le dedica ella entre emojis de corazones.

¡CON ACROBACIA Y TODO!

Luis Segovia cual galán de telenovela mexicana. INSTAGRAM

Luis Segovia también tuvo el apoyo de su pareja, Francys Muriel. Y no es la primera vez que celebran juntos. Vienen festejando triunfos desde la Copa Sudamericana 2019 y nunca ha faltado la respectiva foto.

Pero esta vez, el ecuatoriano llamó la atención por la cargada casi acrobática que le hizo a Francys. Vamos a ver cuántas parejas también la practican en casa. Pero, primero, ¡a tonificar los brazos como Segovia! (no queremos accidentados).

Los run run del fútbol Leer más

“Amor de mi vida, estoy tan orgullosa de ti y feliz por todos tus logros, sé que nos esperan grandes cosas en el futuro”, escribe esta abogada quien tiene más de 20 mil seguidores en Instagram.

DEDICADO A ELLAS

Lorenzo Faravelli Instagram

Lorenzo ‘Lolo’ Faravelli sacó su lado más tierno y subió una historia al Instagram con dedicatoria a su pareja, Agustina Giovannetti, y la hija de ambos. “A ustedes que son las que están pegaditas, acompañándome en todos los mementos… Las amo infinitamente”, escribió el argentino.

En la foto posteada por Lolo, la pequeña enterneció al momento al agarrar ella misma la medalla. ¡Tiene tremendo papá!