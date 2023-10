Juegos Panamericanos: Glenda Morejón sumó presea de plata en su estreno

La jornada del domingo 29 de octubre en los Juegos Panamericanos ha sido productiva para el Team Ecuador. En la disciplina de marcha, Glenda Morejón sumó una presea de plata al medallero tricolor en su estreno en la competencia panamericana.

“Realmente me sentí muy feliz al haber conseguido esta medalla para el país. Son mis primeros Juegos Panamericanos adultos y realmente fue una experiencia muy bonita, nueva, el clima tuvo mucho frío, pero realmente tuve todas las herramientas necesarias para poder afrontar la competencia y dar todo de mí hasta el final”, dijo Morejón.

La marchista tricolor se ubicó segunda por detrás la peruana Kimberly García , doble campeona mundial en 2022 en una prueba que tuvo problemas de medición de la distancia del circuito lo que hizo que las marcas no sean clasificatorias para París 2024.

"Al pasar el primer kilómetro me di cuenta de que estaba mal porque pasamos a 3:48 y en mi mente dije tal vez al final nos digan faltan dos vueltas para completar la distancia, pero sí pensé que si nos hacían dar esas tres vueltas que nos faltaran si teníamos chance de alcanzar a Kimberly y poder obtener la medalla de oro", analizó Morejón.

Esto perjudicó a las tricolores Magaly Bonilla y Paula Torres quienes iban en ritmo para poner marca para los Juegos Olímpicos. “Iba con un ritmo bastante bueno para buscar la marca, pero en esta ocasión no se dio. Uno no puede hacer nada en ese momento. Iba marchando debajo de 4:30 que me daba para poner la marca para Juegos Olímpicos”, afirmó Bonilla.

Morejón resaltó que la medalla de plata le motiva de cara a la competencia de relevos mixtos, que por primera vez se realizará en los Panamericanos y en la que formará dupla con Daniel Pintado.

