Juegos Olímpicos 2024: Silvia Ortiz y un cupo lleno de lágrimas

Con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 50 segundos, la fondista ecuatoriana Silvia Ortiz no solo que consiguió el fin de semana pasado su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, sino que bajó casi dos minutos la marca que Rosalba Chacha (2:26:34) tenía como récord nacional en maratón, y recortó un minuto el tiempo de la colombiana Angie Rocío Orjuela (2:25:35) como mejor tiempo de la distancia en Sudamérica.

Aunque el éxito se resume en pocas palabras, para la deportista de 31 años es ya lo más importante que le ha ocurrido en una carrera que ha labrado a pulso.

“Estoy feliz, muy contenta y agradecida con Dios, porque Él me dio las fuerzas para poder culminar la carrera (Maratón de Valencia). No fue nada fácil, me costó un poquito. El recorrido fue lindo, plano, pero sí un poco exigente, ya que el ritmo era duro”, precisó Silvia a su llegada a Ecuador el pasado martes 5 de diciembre.

Y es que Ortiz en España finalizó en el puesto 18, como la mejor fondista de América, dejando atrás incluso a la mexicana Margarita Flores (30.ª) y a las españolas Fátima Ouhaddou (22.ª) y Laura Luengo (23.ª).

“Fue una marca muy dura de batir. Mi entrenador estaba seguro de lo que podía lograr, pero debo confesar que tenía poca confianza en mí. Tenía miedo de no poder cumplir con el objetivo que veníamos trabajando a diario en cada entrenamiento, pero se dio gracias a Dios y al apoyo de todas las personas que estuvieron conmigo, como mi madre y la motivación infinita de mi hija”, precisó emocionada.

En la carrera, Silvia cuenta que a partir del kilómetro 30 fue mejorando su ritmo en comparación con sus rivales y que poco a poco las fue dejando atrás. En los últimos tramos sintió que no tenía más fuerzas para avanzar, pero pudo tomar impulso con el apoyo y el aliento de los ecuatorianos que residen en España.

Silvia con la tricolor, luego de terminar la Maratón de Sevilla. cortesía

Ahora Silvia no para y aunque en diciembre hará un entrenamiento más suave, se enfoca desde ya en el 2024, cuando debutará en las Olimpiadas de París, no sin antes competir en pruebas como media maratón y de 10.000 metros, para llegar en óptimas condiciones.

“Llegar a unos Juegos Olímpicos es el sueño de todo deportista y hoy lo he logrado. Me costó lágrimas, porque los entrenamientos han sido duros. Fueron muchos obstáculos los que he tenido que pasar. Incluso a veces he tenido ganas de renunciar, pero siempre pensé en mi hija y en mi madre, que son mi pilar”, dijo.

“Estar en los Juegos Olímpicos es ir a dar todo de uno, quedar en un buen puesto y hacer un buen papel, (lograr) una mejor marca... Las expectativas de mi entrenador son súper altas, él no se ha equivocado hasta ahora. Para el próximo año trataré de mejorar este último registro o mantener la marca, porque será un evento muy fuerte. Estarán todas las mejores atletas de todos los países, el top. Enfrentarme a ellas también es un reto personal. Por el país quiero dejar su nombre muy en alto”, añadió.

Al momento los clasificados olímpicos por Ecuador, además de Silvia, son la también maratonista Rosalba Chacha, los marchistas David Hurtado, Glenda Morejón, Daniel Pintado y Jordy Jiménez, así como Lucía Yépez en lucha, Diana Durango en tiro deportivo, José Rodríguez y María José Palacios en boxeo, Andrés Torres y Sol Naranjo en pentatlón moderno, Julio Mendoza en ecuestre, además de que en ciclismo de ruta hay una cuota por definir.

