Juegos Olímpicos 2024: David Farinango superó la depresión y clasificó a París

Tras estrenarse en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020+1, David Farinango cayó en depresión, dejó de lado su preparación y subió de peso. Casi un año y medio después logró salir de este problema y pese a estar contra el tiempo, se entrenó de forma rigurosa hasta alcanzar el boleto a París 2024, siendo el único latinoamericano para la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas. El estar entre los 15 mejores del mundo lo motiva para en la competencia, que será en el río Sena, buscar ser protagonista y pelear por el podio.

Lea también: Juegos Olímpicos 2024: Jhonatan Narváez, preparación a fondo por la medalla

¿Cómo toma lo que será su segunda experiencia olímpica?

Muy contento, me siento más experimentado tras la participación en Tokio. Estoy enfocado en mejorar, voy a pelear cosas importantes. En el clasificatorio a París quedé cerca de las medallas y eso me llena de ilusión.

Juegos Olímpicos 2024: Richard Carapaz estará en París Leer más

¿Cómo ha sido su preparación para la cita en París?

Compito casi al final de los Juegos Olímpicos y eso me da tiempo para seguir en la preparación. Voy a España a un campamento, repitiendo la planificación que resultó exitosa en el clasificatorio en Catar. Soy una persona que se recupera rápido y eso es una ventaja que quiero aprovechar en esta recta final de la preparación, para llegar en mi mejor momento.

¿Cómo vivió este nuevo ciclo olímpico?

Fue muy difícil en el inicio. Después de Tokio tuve un capítulo de depresión que me llevó a tener sobrepeso. Subí más de 20 kilos y dejé la preparación de un deportista de alto rendimiento.

Hubo un momento que dije: ‘debo cambiar o no hay vuelta atrás’. Después de casi un año y medio retomé el trabajo con mi nutricionista y mi doctor, y con esfuerzo y dedicación logré recuperar el tiempo perdido. Como deportistas nos caemos, tenemos desfases, pero nos levantamos y eso se refleja en que hoy estoy en mis segundos Juegos Olímpicos.

¿Qué sensaciones tuvo al conseguir el boleto a París después de todo lo vivido en el camino?

Primero, la satisfacción de la buena competencia que hicimos en Catar, pese a que tuve problemas, como no alcanzar el bus que nos llevaba al lugar de la prueba. Mi familia fue clave para poder tranquilizarme y al final la organización me ayudó a llegar a tiempo. Después, el orgullo de poder volver a representar al país en unos Juegos Olímpicos. Eso me motiva para seguir entrenando con fuerza y tener la ilusión de seguir consiguiendo buenos resultados.

¿Cuáles son los objetivos en París 2024?

Para Tokio fui posicionado como número 20 y terminé en el lugar 15. Ahora estoy en el puesto 12 a nivel mundial y mi meta es, por lo menos, alcanzar un diploma olímpico. La competencia será en el río Sena, con correntada, nuevas dificultades, lo que hará que el pelotón esté compacto.

Son los mismos rivales con los que he competido en esta última parte del ciclo olímpico y sé que puedo darles batalla. Clasificamos 22 en el Mundial, pero pueden entrar hasta más de 35, muchos más deportistas que Tokio, eso también lo hará más fuerte.

David Farinango entrena con fuerza de cara a los Juegos Olímpicos en París. CORTESÍA

Es el único sudamericano clasificado. ¿Lo toma como presión o motivación?

Presión y a la vez motivación. Compañeros sudamericanos que son medallistas panamericanos no estarán, pero sé que tendré su apoyo. Me genera más expectativas, me hace creer más en mis posibilidades.

¿Cuán importante es el respaldo que ha tenido de su familia?

Es clave. Mi familia va a ir a París, no todos, pero eso ya es una motivación extra. Me voy a sacar la pica que no pudieron estar en Tokio, por el tema de la pandemia. Será increíble tenerlos cerca, sentir su apoyo, y después disfrutar con ellos unas pequeñas vacaciones.

Pese a los problemas ha tenido un gran crecimiento y se ha convertido en el actual referente de las aguas abiertas en el país.

Llegar a lo alto fue algo importante para mi carrera deportiva. Mantenerme ha sido difícil, soy referente para niños que me siguen. Me enfoco en siempre representar al país de la mejor manera posible.

¿El mensaje para los ecuatorianos que estarán atentos a su participación?

Que crean en los deportistas, damos todo en los entrenamientos. Esa garra nos ayuda a dejar todo, vamos a representar de la mejor manera al país.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!