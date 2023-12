Atletas ecuatorianos sueñan con el podio en los Juegos Olímpicos París 2024

Los deportistas ecuatorianos, Glenda Morejón, David Hurtado y Kiara Rodríguez culminaron un año exitoso luego de destacar y entregar medallas para el país en cada una de sus competiciones. Por ese motivo ya piensan en las proyecciones y objetivos trazados para el año venidero.

Ellos, justamente con el propósito principal de encaminar la ruta en cada una de las competencias previas a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es así que Morejón resaltó que está contenta con su 2023 y está motivada para empezar el siguiente. “Este año ha sido muy exitoso en el ámbito deportivo y personal, he aprendido cosas nuevas. Destaco los Panamericanos, la de plata en los 20 kilómetros y la de relevos mixtos, junto a Daniel Pintado”, expresó.

La deportista de 23 años fue enfática que el entrenamiento será arduo para ir alcanzando el máximo fin, Olimpiadas de París 2024. “El sueño de toda atleta es ganar una medalla olímpica, mi objetivo es subir al podio y si las cosas no se dan al menos obtener un diploma olímpico en mis segundos juegos, el primero fue en Tokio 2020, no me fue tan bien pero me dio experiencia”, manifestó Morejón.

De igual manera, el también marchista David Hurtado enalteció lo conseguido en 2023, tras alcanzar la presea dorada en los Panamericanos de Santiago (Chile) y ser el primer ecuatoriano clasificado para la próxima cita olímpica. “Las competencias me dieron mucho aprendizaje. En los Panamericanos rompimos récord. Esto es un proceso durante muchos años, se van cristalizando hasta llegar en los Juegos Olímpicos”, respondió emocionado.

Hurtado enfatizó que su preparación pasó por lo psicológico, físico y técnico para enfrentarse a grandes marchistas del mundo.

Kiara Rodríguez tuvo gran año, obteniendo los primeros lugares en sus respectivas competencias, razón que la hacen vivir el mismo sueño olímpico, ratificando que fue: “Una campaña extraordinaria me sentí muy bien, en las dos medallas de oro tuve récord sudamericano (en el Mundial de Para-Atletismo 2023). Estuve a poco del récord del mundo pero sé que se va a dar y trabajaré para eso”.

Además, referente a los objetivos dijo: “Espero poder estar en un podio olímpico pero mi sueño es que muchos jóvenes puedan cambiar su vida por medio del deporte. Mi meta no solo es ir a competir sino a entregar el 200%, entregaré el todo en los Juegos Olímpicos 2024”.

Los tres deportistas que pertenecen al Team UNACEM, afirmaron que se intensificarán las horas de entrenamientos, además de competir en los diversos torneos previos a París 2024.

Finalmente, tanto Morejón, Hurtado y Rodríguez coincidieron en el mensaje para el nuevo Ministro del Deporte, Andrés Guschmer, enfatizando que esperan un mayor apoyo económico al tratarse de la recta final de los Juegos Olímpicos que se desarrollarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto en París, Francia.

